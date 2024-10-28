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Никаких кредитов и ипотек: глава ЦБ Набиуллина обещает россиянам новые беды

ответ на ускоряющийся рост инфляции Центральны...

drive2.ru

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В ответ на ускоряющийся рост инфляции Центральный банк России принял кардинальные меры, повысив ключевую ставку на два процентных пункта до 21%.

Это решение было принято 25 октября 2024 года на заседании, где обсуждались пути стабилизации экономики в условиях роста цен и негативных инфляционных ожиданий.

Что привело к повышению ставки?

С начала августа инфляция в России начала резко расти, поднимаясь с 7,5% до 8,4% в октябре, а в сентябре достигнув пика в 9,8%. Такая динамика заставила ЦБ предпринять решительные действия для сдерживания инфляции, которая угрожает не только кошелькам граждан, но и экономике в целом. По словам представителей регулятора, население и бизнес начали ожидать дальнейшего роста цен, что усиливает инфляционные тренды. Подобные ожидания влияют на поведение потребителей и бизнеса: население начинает активнее тратить, а компании — поднимать цены, что приводит к замкнутому кругу.

Как повышение ставки скажется на экономике?

Эксперты считают, что повышение ставки до 21% окажет многоуровневое влияние на финансовый рынок. Во-первых, кредиты для населения и бизнеса подорожают: увеличение процентной ставки делает заемные средства менее доступными, что снизит объем кредитования. Особенно ощутимо это будет для малого и среднего бизнеса, который столкнется с необходимостью искать альтернативные источники финансирования для поддержания своей деятельности.

С другой стороны, повышение ключевой ставки повысит доходность по банковским депозитам, стимулируя население делать сбережения. Вложение средств в депозиты становится более привлекательным, что может укрепить банковскую систему за счет увеличения объемов вкладов.

Влияние на малый и средний бизнес

Резкое увеличение стоимости кредитов оказывает серьёзное давление на малый и средний бизнес, который активно использует заемные средства для расширения и поддержки операционной деятельности. В условиях высокой ставки компаниям будет сложнее обслуживать долговые обязательства, и они, вероятно, будут вынуждены пересматривать свои стратегии и искать менее затратные варианты финансирования.

Долгосрочные цели Центробанка

Руководство Центрального банка подчёркивает, что принятые меры направлены на достижение целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году. По мнению аналитиков, ключевая ставка может быть повышена еще раз, если инфляционные тренды продолжат углубляться. Такая жёсткая монетарная политика необходима для восстановления ценовой стабильности, хотя и несёт краткосрочные издержки для экономики.

Решение ЦБ о повышении ключевой ставки до 21% — это серьёзный шаг в борьбе с инфляцией, призванный охладить рост цен и укрепить рубль. Эти меры будут сказываться на жизни россиян и бизнесе, делая кредиты дороже, но одновременно создавая условия для роста сбережений. В условиях текущих экономических вызовов россиянам важно понимать, как монетарная политика Центробанка может влиять на их финансовое положение и принимать взвешенные решения по управлению личными и корпоративными финансами.

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