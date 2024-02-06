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· Ульяна Сенько

Ничего лишнего, только сливки: только одно сливочное масло достойно оказаться на вашем столе

Ничего лишнего, только сливки: только одно сливочное масло достойно оказаться на вашем столе

life.ru

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Организация Росконтроль провела исследование большого количества марок сливочного масла, чтобы назвать россиянам качественные и безопасные для употребления в пищу продукты, которые не содержат в себе заменителей и дешевых ингредиентов, сообщает pg21.

Очень часто при исследованиях сливочного масла выясняется, что производители в целях экономии вместо положенных стандартами и правилами молочных сливок, добавляют растительные жиры, которые называют пальмовым маслом. Многие люди предпочитают не употреблять такой пищевой элемент, так как он может негативно повлиять на организм человека. Однако недобросовестные производители не указывают наличие растительных жиров на упаковках, и россияне не знают, что приобретают. Поэтому Росконтроль периодически проверяет марки сливочных масел, чтобы граждане России были уверены в том, что хотят купить.

Согласно итогам исследования, лучшим стало масло, производимое под брендом «Брест-Литовск», жирность которого равно 82,5%, так как в составе продукта не было выявлено содержания консервантов, антибиотиков, а также не было обнаружено следов добавления растительных жиров.

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