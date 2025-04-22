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Ни в коем случае не покупайте, там сальмонелла, листерия и антибиотики: эксперты проверили мясные продукты из Саратова

Недавние проверки показали, что в мясной продук...

spasibovsem.ru

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Недавние проверки показали, что в мясной продукции саратовских производителей содержатся опасные вещества.

В частности, в сосисках и варёной колбасе от ООО «Саратовский МПК «Ресурс» был обнаружен антибиотик монензин. Этот препарат используется в кормах для жвачных животных, однако его попадание в человеческий организм может привести к серьёзным отравлениям, вплоть до летального исхода.

Кроме того, следы антибактериальных средств были найдены в пяти видах продукции компании ООО «Саратов-холод плюс». В хинкалях этой компании были обнаружены опасные бактерии сальмонеллы, а в двух видах пельменей — листерии, что представляет угрозу для здоровья потребителей, сообщает SHOT.

Эти факты подтверждают важность тщательных проверок продуктов питания и соблюдения всех санитарных норм при их производстве.

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