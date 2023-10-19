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Ни капли мяса, сплошная соя: Роскачество назвало марки колбасы, которые нужно обходить стороной

Ни капли мяса, сплошная соя: Роскачество назвало марки колбасы, которые нужно обходить стороной

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Организация Роскачество следит за составами продуктов питания российских торговых марок, а именно, проверяет добросовестность и честность производителей. Одним из недавних является исследование качества колбасы, в ходе которого специалисты обнаружили нарушения нормативов ГОСТ у некоторых отечественных брендов, передал PRIMPRESS.

Согласно итогам проверки, в колбасах марок "Дмитрогорский продукт", “Егорьевская”, "Стародворские колбасы", "Йола агрохолдинг” и в колбасных изделиях от Губернской мясной компании были выявлены нарушения Государственных стандартов: указанные в маркировке составы отличались от составов мясных продуктов в действительности.

В колбасах брендов “Дмитрогорский продукт”, “Егорьевская”, “Йола агрохолдинг” и Губернской мясной компании эксперты Роскачества обнаружили содержание следов антибиотиков, красителя и недостаток жира. В “Стародворских колбасах” специалисты нашли ДНК птицы и сои.

Другими словами, вышеназванные производители обманывают потребителей, так как не указывают все используемые вещества и ингредиенты для производства своих колбас, и тем самым грубо нарушают Государственные стандарты.

Гражданам России рекомендуется обязательно проверять продукты перед покупкой и рассматривать информацию на упаковке, чтобы быть уверенными в безопасности и качестве выбранной колбасы. Это позволит избежать возможных проблем со здоровьем и повысит уровень безопасности питания.

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