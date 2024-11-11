«Не вздумайте покупать, даже по акции»: в Роскачестве назвали марки сыра, которые не стоит обходить стороной

Российская система качества (Роскачество) провела исследование голландского сыра, одного из самых востребованных продуктов среди россиян. Однако результаты проверки оказались неоднозначными: выяснилось, что не все производители придерживаются стандартов, и некоторые образцы оказались небезопасны для здоровья.

Как сообщает PRIMPRESS, в продукции ряда российских производителей были обнаружены вредные заменители молочных жиров, вызывающие серьёзные вопросы у экспертов.

Почему был выбран именно голландский сыр?

Голландский сыр пользуется широкой популярностью у россиян и активно используется в кулинарии: его покупают как для повседневного рациона, так и для праздничного стола. По этой причине Роскачество решило проверить именно этот вид сыра, чтобы дать потребителям представление о том, какие марки предлагают качественный продукт, а какие — нет.

Нарушения стандартов: пальмовое масло вместо молочных жиров

Роскачество выявило, что некоторые производители, в том числе из Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Курской области и Ставропольского края, добавляют в сыр растительные жиры вместо молочных. Эксперты отмечают, что такие заменители, при частом употреблении, могут негативно влиять на здоровье, особенно если продукт потребляется в больших количествах.

Бренды, не прошедшие проверку

По результатам проверки «Голландский» сыр из вышеперечисленных регионов попал в «чёрный список» Роскачества. Эксперты подчёркивают, что покупателям важно обращать внимание на производителя, так как отклонения от стандартов могут сказаться на качестве продукта и нанести вред организму.

Советы для правильного выбора сыра

Чтобы не ошибиться с выбором и быть уверенным в натуральности продукта, эксперты Роскачества советуют:

Изучать состав: отсутствие растительных жиров говорит о натуральности сыра.

Обращать внимание на знаки качества: продукция, проверенная Роскачеством, гарантированно соответствует безопасности.

Сравнивать цены: слишком низкая стоимость может быть признаком использования дешёвых заменителей.

Итоги исследования: выбор остаётся за потребителем

Исследование Роскачества показало, что при выборе голландского сыра важно ориентироваться на проверенные бренды и изучать состав продукта.

