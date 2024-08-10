Не вздумайте пить эти помои: Роскачество обозначило бренды кофе, которые нельзя покупать даже по скидке
magmer.ru
Российское качественное агентство Роскачество недавно завершило всестороннюю проверку растворимого кофе, продающегося на внутреннем рынке, чтобы выяснить, какие бренды предлагают лучшие и худшие продукты среди доступных. Основная цель этого исследования заключалась в обеспечении потребителей достоверной информацией о качестве продукции.
В рамках данного анализа Роскачество отправило образцы известных марок растворимого кофе в сертифицированные лаборатории для тщательного изучения их состава. Эксперты сосредоточились на проверке уровня углеводов, наличии неожиданных добавок и возможных вредных примесей.
По результатам исследования, шесть брендов — Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, "Московская кофейня" и "Черная карта" — были отмечены за их высокое качество и соответствие стандартам безопасности. Эти продукты получили официальные рекомендации Роскачества как безопасные для употребления.
Однако в ходе проверки были также выявлены бренды, вызвавшие беспокойство у специалистов, включая Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite. Эти марки попали в список не рекомендованных из-за обнаружения в их составе посторонних компонентов, таких как цикорий и злаки, что свидетельствует о возможной фальсификации.
Роскачество вместе с Роспотребнадзором настоятельно советуют российским потребителям проявлять внимание при выборе растворимого кофе, предпочитая продукцию известных и проверенных марок, чтобы избежать покупки некачественного кофе, который может содержать вредные для здоровья ингредиенты.
Эти выводы могут стать ценным ресурсом для любителей кофе, желающих сделать осознанный выбор в пользу действительно качественного и безопасного продукта, и помочь избежать покупки товаров, представляющих потенциальный риск для здоровья.
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