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Не вздумайте пить эти помои: Роскачество обозначило бренды кофе, которые нельзя покупать даже по скидке

Российское качественное агентство Роскачество н...

magmer.ru

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Российское качественное агентство Роскачество недавно завершило всестороннюю проверку растворимого кофе, продающегося на внутреннем рынке, чтобы выяснить, какие бренды предлагают лучшие и худшие продукты среди доступных. Основная цель этого исследования заключалась в обеспечении потребителей достоверной информацией о качестве продукции.

В рамках данного анализа Роскачество отправило образцы известных марок растворимого кофе в сертифицированные лаборатории для тщательного изучения их состава. Эксперты сосредоточились на проверке уровня углеводов, наличии неожиданных добавок и возможных вредных примесей.

По результатам исследования, шесть брендов — Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, "Московская кофейня" и "Черная карта" — были отмечены за их высокое качество и соответствие стандартам безопасности. Эти продукты получили официальные рекомендации Роскачества как безопасные для употребления.

Однако в ходе проверки были также выявлены бренды, вызвавшие беспокойство у специалистов, включая Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite. Эти марки попали в список не рекомендованных из-за обнаружения в их составе посторонних компонентов, таких как цикорий и злаки, что свидетельствует о возможной фальсификации.

Роскачество вместе с Роспотребнадзором настоятельно советуют российским потребителям проявлять внимание при выборе растворимого кофе, предпочитая продукцию известных и проверенных марок, чтобы избежать покупки некачественного кофе, который может содержать вредные для здоровья ингредиенты.

Эти выводы могут стать ценным ресурсом для любителей кофе, желающих сделать осознанный выбор в пользу действительно качественного и безопасного продукта, и помочь избежать покупки товаров, представляющих потенциальный риск для здоровья.

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