Традиционное варение свеклы на кухне часто ассоциируется с длительным процессом и неприятными кулинарными ароматами, распространяющимися по дому. Однако современные кулинарные подходы позволяют значительно ускорить этот процесс, сохраняя при этом все полезные свойства свеклы и избавляясь от лишних хлопот. Один из таких методов предлагает портал hibiny.ru, который обещает готовность свеклы всего за 15 минут.

Как быстро приготовить свеклу?

Перед началом приготовления важно тщательно вымыть корнеплод, аккуратно сняв верхний слой кожуры с помощью кухонной губки, чтобы сохранить внутренний сок. Оставляйте хвостик неповрежденным, это поможет сохранить форму и текстуру овоща.

Выбирайте свеклу среднего размера, так как она не только вкуснее, но и готовится быстрее. Вот пошаговый алгоритм, как добиться идеального результата:

Закипятите воду и опустите в неё подготовленную свеклу. Варите на сильном огне без крышки. Через две минуты после закипания добавьте в кастрюлю хлебную корочку, которая поможет уменьшить распространение свекольного запаха. Продолжайте варить 15 минут. После этого снимите кастрюлю с огня. Быстро охладите свеклу, вылив горячую воду и залейте холодной или ледяной водой на 15 минут. Этот метод шоковой охлаждения помогает довести свеклу до готовности, тепло «угоняется» внутрь корнеплода, ускоряя его приготовление.

По завершении процедуры свеклу можно легко очистить от кожуры обычным способом.

Преимущества быстрого метода

Этот метод не только экономит время, но и снижает необходимость длительного нахождения на кухне, что особенно актуально в жаркое время года. К тому же, использование хлебной корки для нейтрализации запахов является простым, но эффективным средством, которое может пригодиться в любой кулинарной ситуации.

Таким образом, благодаря этой хитрости, приготовление свеклы больше не должно ассоциироваться с часами, проведенными на кухне, и неприятными запахами. Попробуйте этот метод, чтобы убедиться в его эффективности сами и добавить в свой кулинарный репертуар еще один быстрый способ приготовления здорового и вкусного блюда.