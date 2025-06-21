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Не травите этим кошек: в Роскачестве назвали самые худшие бренды корма для животных

Результаты масштабной проверки кошачьих кормов,...

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Результаты масштабной проверки кошачьих кормов, проведенной Роскачеством, удивили владельцев домашних питомцев и заставили пересмотреть привычные взгляды на выбор корма для кошек.

Одним из основных выводов исследования стало сомнение в том, что дорогие корма автоматически являются лучшими. Проверка показала, что высокая цена не всегда свидетельствует о высоком качестве, а некоторые более доступные корма могут даже превосходить премиальные бренды по ряду важных показателей.

В ходе проверки эксперты протестировали 25 популярных марок кормов со вкусом курицы, оценивая их безопасность и качество. Особое внимание было уделено наличию опасных веществ (токсинов, нитритов, радионуклидов, тяжелых металлов), микробиологическим показателям и соответствию заявленного состава фактическому.

Результаты проверки выявили серьезные нарушения у некоторых производителей. В двух образцах корма была обнаружена металломагнитная стружка в превышающих допустимые нормы концентрациях. В восьми образцах был найден микотоксин фумонизин В1, опасный для печени и почек кошек. Также в некоторых образцах обнаружены следы пестицидов и антибиотиков, что не позволило этим кормам получить Знак качества Роскачества. В отдельных случаях было зафиксировано недостаточное содержание необходимых микроэлементов, таких как селен и калий.

Проверка также показала несоответствие заявленного и фактического содержания мяса в кормах. В 11 из 13 образцов, заявленных как «с высоким содержанием мяса», реальное количество мясных компонентов оказалось ниже заявленного, сообщает usolie.info.

Эти результаты вызвали общественный резонанс и стали стимулом для действий со стороны производителей и торговых сетей. Компании Onto Pet Food, «Яндекс Маркет», Ozon, TM «Каждый день», «Наша марка», Sirius, Best Dinner и АО «Гатчинский ККЗ» быстро отреагировали, инициировав внутренние аудиты и пересмотр производственных процессов. Сеть магазинов «Ашан» также разработала план по улучшению качества продукции под брендом «Каждый день».

Основной вывод из исследования: недорогие корма могут быть качественными и содержать все необходимые витамины и микроэлементы для здоровья кошек. Также эксперты опровергли миф, что импортные корма всегда лучше отечественных. Все корма, прошедшие проверку Роскачества, оказались произведены в России и признаны безопасными для здоровья питомцев, несмотря на некоторые недостатки в содержании витаминов.

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