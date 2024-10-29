Не берите даже со скидкой в 95%: в Роскачестве озвучили опасные марки колбасы
livemaster.ru
Роскачество представило результаты исследования российских колбасных брендов, и его итоги разочаровали многих потребителей. Выяснилось, что не все популярные марки соответствуют высоким стандартам.
Некоторые из них допустили серьезные нарушения, что отразилось на оценках и репутации продукции.
Лидеры и аутсайдеры: какие колбасы не оправдали ожиданий?
Роскачество тщательно проверило различные виды колбас по таким критериям, как состав, соответствие информации на упаковке, безопасность и вкусовые качества. Результаты позволили выделить как надежные и качественные марки, так и те, которые не соответствуют заявленному уровню.
«Дмитрогорский продукт»: проблемы с маркировкой
В категории варено-копченых колбас низкие баллы получил бренд «Дмитрогорский продукт». Роскачество обнаружило, что в составе колбасы использован краситель, не указанный на упаковке. Это нарушение классифицируется как серьезное, поскольку честная и полная маркировка — залог безопасности для потребителей.
«Йола агрохолдинг»: недостоверный состав сервелата
Похожее нарушение выявлено в сервелате бренда «Йола агрохолдинг». Проверка показала, что состав продукта не соответствует заявленным данным, что вызывает сомнения в честности производителя. Такие скрытые ингредиенты могут стать нежелательным сюрпризом для покупателей.
«Стародворские колбасы»: дешевое сырье вместо мяса
«Стародворские колбасы» также оказались среди аутсайдеров. В составе продуктов этой марки специалисты выявили ДНК птицы и сои, которые используются для удешевления колбасы. Хотя это и не запрещено, производитель обязан указывать такие ингредиенты на упаковке, чтобы потребитель знал, что именно он покупает.
Докторская колбаса: антибиотики и ошибки в информации на упаковке
Докторская колбаса, популярная для бутербродов и закусок, также не осталась без внимания экспертов. Несколько марок показали неудовлетворительные результаты. Например, в продукции «Губернской мясной компании» специалисты нашли следы антибиотиков, что является нарушением стандартов и потенциальной угрозой для здоровья. Также низкие оценки получила докторская колбаса бренда «Егорьевская»: помимо антибиотиков, в ней выявлено несоответствие заявленного на упаковке содержания жира.
Как выбирать качественные продукты?
Результаты проверки Роскачества подчеркивают, что внимательный выбор продуктов — залог здоровья. Покупателям рекомендуется изучать состав на упаковке и следить за информацией о проверках, чтобы не рисковать своим здоровьем.
Что скрывают этикетки популярных брендов?
Результаты исследования Роскачества стали напоминанием о том, что не все известные бренды оправдывают доверие. Выбор качественной продукции требует внимания и осторожности. Проверенные товары не только отвечают за вкус, но и гарантируют безопасность потребления.
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