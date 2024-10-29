Не берите даже со скидкой в 95%: в Роскачестве озвучили опасные марки колбасы

Роскачество представило результаты исследования российских колбасных брендов, и его итоги разочаровали многих потребителей. Выяснилось, что не все популярные марки соответствуют высоким стандартам.

Некоторые из них допустили серьезные нарушения, что отразилось на оценках и репутации продукции.

Лидеры и аутсайдеры: какие колбасы не оправдали ожиданий?

Роскачество тщательно проверило различные виды колбас по таким критериям, как состав, соответствие информации на упаковке, безопасность и вкусовые качества. Результаты позволили выделить как надежные и качественные марки, так и те, которые не соответствуют заявленному уровню.

«Дмитрогорский продукт»: проблемы с маркировкой

В категории варено-копченых колбас низкие баллы получил бренд «Дмитрогорский продукт». Роскачество обнаружило, что в составе колбасы использован краситель, не указанный на упаковке. Это нарушение классифицируется как серьезное, поскольку честная и полная маркировка — залог безопасности для потребителей.

«Йола агрохолдинг»: недостоверный состав сервелата

Похожее нарушение выявлено в сервелате бренда «Йола агрохолдинг». Проверка показала, что состав продукта не соответствует заявленным данным, что вызывает сомнения в честности производителя. Такие скрытые ингредиенты могут стать нежелательным сюрпризом для покупателей.

«Стародворские колбасы»: дешевое сырье вместо мяса

«Стародворские колбасы» также оказались среди аутсайдеров. В составе продуктов этой марки специалисты выявили ДНК птицы и сои, которые используются для удешевления колбасы. Хотя это и не запрещено, производитель обязан указывать такие ингредиенты на упаковке, чтобы потребитель знал, что именно он покупает.

Докторская колбаса: антибиотики и ошибки в информации на упаковке

Докторская колбаса, популярная для бутербродов и закусок, также не осталась без внимания экспертов. Несколько марок показали неудовлетворительные результаты. Например, в продукции «Губернской мясной компании» специалисты нашли следы антибиотиков, что является нарушением стандартов и потенциальной угрозой для здоровья. Также низкие оценки получила докторская колбаса бренда «Егорьевская»: помимо антибиотиков, в ней выявлено несоответствие заявленного на упаковке содержания жира.

Как выбирать качественные продукты?

Результаты проверки Роскачества подчеркивают, что внимательный выбор продуктов — залог здоровья. Покупателям рекомендуется изучать состав на упаковке и следить за информацией о проверках, чтобы не рисковать своим здоровьем.

Что скрывают этикетки популярных брендов?

Результаты исследования Роскачества стали напоминанием о том, что не все известные бренды оправдывают доверие. Выбор качественной продукции требует внимания и осторожности. Проверенные товары не только отвечают за вкус, но и гарантируют безопасность потребления.