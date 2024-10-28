Не берите даже со скидкой в 95%: в Роскачестве назвали опасные марки колбасы

Роскачество представило новый список колбасных брендов, не прошедших проверку на качество. Согласно исследованию, не все известные марки соответствуют заявленному составу и качеству.

В ходе проверок специалисты выявили серьезные несоответствия, которые разочаровали потребителей, привыкших доверять популярным брендам. Результаты вызвали широкий общественный резонанс и вопросы о безопасности продуктов, которые россияне используют ежедневно.

Результаты исследования: кто попал в список аутсайдеров?

В рамках исследования Роскачество проверило популярные марки варено-копченых и докторских колбас. Специалисты оценивали соответствие состава, заявленного на упаковке, реальному содержимому, а также наличие в продукции запрещенных добавок. Результаты показали, что некоторые бренды используют искусственные красители, соевые добавки, а также добавляют ДНК птицы и антибиотики для снижения себестоимости, что, как отмечают эксперты, неприемлемо для качественного мясного продукта.

«Дмитрогорский продукт»: проблемы с красителями

Марка «Дмитрогорский продукт», известная своими варено-копчеными колбасами, получила низкие оценки из-за использования несоответствующего красителя, не заявленного на упаковке. Роскачество подчеркивает, что добавление красителей может быть допустимо, но их вид и количество обязательно должны быть указаны на упаковке. Это несоответствие вызвало серьезные вопросы к бренду и поставило под сомнение прозрачность его состава.

«Йола агрохолдинг» и «Стародворские колбасы»: соя и ДНК птицы

Сервелат бренда «Йола агрохолдинг» также попал в список аутсайдеров по причине неверного указания состава. В свою очередь, продукция компании «Стародворские колбасы» получила низкие баллы из-за обнаружения ДНК птицы и сои. Эксперты предполагают, что добавление сои и птичьего белка — это способ снизить себестоимость продукции, но такие ингредиенты должны быть указаны на упаковке, чтобы потребитель точно знал, что именно входит в состав продукта.

Докторская колбаса: обнаружены антибиотики

Особое внимание проверка уделила популярной «докторской» колбасе, которую россияне часто используют для бутербродов. Здесь также выявлены нарушения. Колбаса от Губернской мясной компании содержала следы антибиотиков, что недопустимо для качественного продукта. Продукция «Егорьевская» также разочаровала потребителей: в ней были найдены антибиотики, а доля жира на упаковке не соответствовала реальному содержимому. Эти нарушения стали поводом для низких оценок и критики в адрес производителей.

Важность осведомленности потребителей и выводы

Результаты исследования Роскачества напоминают о важности внимательного отношения к составу и качеству продуктов. Потребители должны обращать внимание на маркировку, а производители — честно указывать все ингредиенты и соблюдать заявленные стандарты. Несмотря на неудовлетворительные результаты проверки для некоторых брендов, проверка Роскачества выявила и продукты высокого качества, что подтверждает важность выбора проверенных и добросовестных производителей.

Список брендов, не прошедших проверку Роскачества, заставляет задуматься о качестве популярных колбасных изделий на полках магазинов. Потребителям следует внимательно изучать состав продукции, обращая внимание на честность маркировки. Проведение подобных исследований помогает выявить недобросовестных производителей и поддерживает важный стандарт безопасности и качества продуктов, которые ежедневно оказываются на наших столах, сообщает progorodsamara.

