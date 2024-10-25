«Не берите даже по акции»: Роскачество назвало сосиски, которые употреблять — себя не уважать

Сосиски — один из самых востребованных продуктов в России, но недавнее исследование Роскачества показало, что далеко не все бренды соответствуют высоким стандартам качества.

Эксперты проверили два типа сосисок — сливочные и молочные, и выявили несколько брендов, получивших низкие оценки из-за несоответствия санитарным нормам и наличия вредных добавок. Антирейтинг составлен для того, чтобы помочь потребителям сделать осознанный выбор и напомнить о важности правильного приготовления продуктов.

Как проводилась проверка?

Роскачество тщательно исследовало состав, органолептические свойства, а также условия хранения сосисок. Проверке подверглись множество популярных брендов, и в процессе были выявлены такие нарушения, как несоответствующий цвет, неприятный запах и даже наличие антибиотиков. Эксперты подчеркивают, что такие продукты требуют особого внимания к приготовлению, чтобы минимизировать потенциальные риски.

Сливочные сосиски: лидер антирейтинга

Первое место в антирейтинге сливочных сосисок занял продукт под маркой «Атрус». Сосиски этой марки получили низкие оценки за запах и вкус, а также вызывали подозрение из-за серо-розового оттенка, нехарактерного для этого продукта. Но наиболее тревожным стало обнаружение сульфитредуцирующих клостридий, что говорит о нарушении условий хранения на производстве.

Молочные сосиски: худший итог у бренда «Микоян»

Среди молочных сосисок худшую оценку получил бренд «Микоян». В этом продукте эксперты выявили остаточные следы антибиотика доксициклина, что неприемлемо для продуктов питания. Более того, уровень обсемененности бактериями оказался повышенным, что указывает на низкий уровень санитарного контроля. Роскачество рекомендует варить такие сосиски минимум 10 минут в горячей воде, нагретой до 60 градусов, чтобы снизить риски для здоровья.

Почему важно следовать рекомендациям по приготовлению?

Эксперты напоминают, что правильная термическая обработка помогает устранить вредные бактерии и снизить содержание антибиотиков. Варка сосисок на протяжении 10 минут — простой способ сделать продукт безопасным для употребления. Особенно важно соблюдать эти рекомендации для сосисок, которые не прошли проверку на высоком уровне.

Почему Роскачество продолжает проверки?

Несмотря на мораторий на проверки бизнеса, Роскачество уделяет особое внимание продукции, которая пользуется массовым спросом. Сосиски — продукт, который часто покупается для ежедневного рациона, и его качество напрямую влияет на здоровье потребителей. Исследования помогают выявить проблемные бренды и дают возможность людям выбирать качественные продукты.

Сосиски, получившие низкие оценки от Роскачества, служат важным напоминанием: выбор продуктов требует осознанного подхода. Рекомендации по правильному приготовлению помогают снизить риски и сделать питание более безопасным.