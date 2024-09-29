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Названо условие для новой волны мобилизации: получено экстренное заявление

В контексте продолжающейся специоперации на Укр...

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В контексте продолжающейся спецоперации на Украине, в России не исключают вероятности проведения новой мобилизации. Эксперт Вадим Козюлин, в интервью для NEWS.ru обсудил, как обострение ситуации на фронте может повлиять на военно-политические решения России.

Усиление обучения и привлечение наёмников как угроза

По словам Козюлина, наращивание военного потенциала Украины, включая подготовку новых подразделений с поддержкой Запада и найм наёмников, может стать причиной для России рассмотреть вопрос о мобилизации. Эти факторы увеличивают риски и требуют ответных мер.

Стабильность без мобилизации благодаря информационным кампаниям

За последние два года в России удалось избежать мобилизации благодаря эффективной работе с контрактниками и проведению широкомасштабных информационных кампаний. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодёжи, что укрепляет духовные скрепы и готовность к защите Родины.

Экономическая стабильность и превентивные меры

Козюлин также отметил, что успешное финансирование военных нужд способствовало стабильности и позволило России готовиться к возможным внешним угрозам без дополнительной мобилизации. Александр Коц, военный корреспондент, подчеркнул, что крайние меры, такие как мобилизация, могут быть приняты в случаях экстремальной необходимости, например, при прямой военной угрозе от НАТО.

Таким образом, несмотря на текущую стабильность, политическое и военное руководство России остаётся настороже и готово к действиям в ответ на усиление военной активности Украины. Эта готовность играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности страны в сложившихся международных условиях, пишет news.ru.

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