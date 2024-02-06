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Назван секрет пикантной тушеной капусты: всего 1 действие и гарнир съедят без мяса

Назван секрет пикантной тушеной капусты: всего 1 действие и гарнир съедят без мяса

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Капуста является важным источником множества полезных веществ для организма человека. Этот овощ богат содержанием различных витаминов, включая A, B1, P, K, B6 и даже U. Особенно стоит выделить витамин C, который присутствует как в свежей, так и в хранимой капусте, сохраняя свои полезные свойства даже после тепловой обработки. Кроме витаминов, капуста также богата минералами, включая серу, кальций, калий и фосфор.

Давайте рассмотрим рецепт приготовления вкусного жареного блюда из капусты.

Ингредиенты:

  • 1 крупная головка капусты;
  • 2 средние моркови;
  • 1 большая луковица;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 2 помидора;
  • 3 столовые ложки растительного масла;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1/2 чайной ложки сахара;
  • 1/2 чайной ложки молотого черного перца;
  • 1 лавровый лист.

Этапы приготовления:

  • Нарежьте капусту тонкими полосками. Морковь нарежьте крупными кружками или натрите на крупной терке. Лук нарежьте средними кубиками, а чеснок мелко порубите.
  • Разогрейте растительное масло в большой сковороде на среднем огне.
  • Добавьте лук и обжарьте до мягкости, около 5 минут.
  • Добавьте чеснок и обжаривайте вместе с луком еще 1-2 минуты, пока не появится аромат.
  • Добавьте морковь и обжаривайте еще 5 минут, пока морковь не станет мягкой.
  • Добавьте капусту в сковороду и перемешайте с остальными ингредиентами.
  • Посолите, посыпьте сахаром и перцем, добавьте лавровый лист. Перемешайте.
  • Накройте сковороду крышкой и тушите капусту на среднем огне около 30-40 минут, периодически помешивая.
  • Когда капуста станет мягкой и нежной, добавьте нарезанные помидоры и продолжайте тушить еще около 10 минут.
  • Попробуйте капусту на вкус и, при необходимости, отрегулируйте приправы.
  • Уберите лавровый лист перед подачей.

Готовую тушеную капусту можно подавать как гарнир к мясным блюдам или в качестве самостоятельного блюда.

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