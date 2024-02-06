Назван секрет пикантной тушеной капусты: всего 1 действие и гарнир съедят без мяса

Капуста является важным источником множества полезных веществ для организма человека. Этот овощ богат содержанием различных витаминов, включая A, B1, P, K, B6 и даже U. Особенно стоит выделить витамин C, который присутствует как в свежей, так и в хранимой капусте, сохраняя свои полезные свойства даже после тепловой обработки. Кроме витаминов, капуста также богата минералами, включая серу, кальций, калий и фосфор.

Давайте рассмотрим рецепт приготовления вкусного жареного блюда из капусты.

Ингредиенты:

1 крупная головка капусты;

2 средние моркови;

1 большая луковица;

3 зубчика чеснока;

2 помидора;

3 столовые ложки растительного масла;

1 чайная ложка соли;

1/2 чайной ложки сахара;

1/2 чайной ложки молотого черного перца;

1 лавровый лист.

Этапы приготовления:

Нарежьте капусту тонкими полосками. Морковь нарежьте крупными кружками или натрите на крупной терке. Лук нарежьте средними кубиками, а чеснок мелко порубите.

Разогрейте растительное масло в большой сковороде на среднем огне.

Добавьте лук и обжарьте до мягкости, около 5 минут.

Добавьте чеснок и обжаривайте вместе с луком еще 1-2 минуты, пока не появится аромат.

Добавьте морковь и обжаривайте еще 5 минут, пока морковь не станет мягкой.

Добавьте капусту в сковороду и перемешайте с остальными ингредиентами.

Посолите, посыпьте сахаром и перцем, добавьте лавровый лист. Перемешайте.

Накройте сковороду крышкой и тушите капусту на среднем огне около 30-40 минут, периодически помешивая.

Когда капуста станет мягкой и нежной, добавьте нарезанные помидоры и продолжайте тушить еще около 10 минут.

Попробуйте капусту на вкус и, при необходимости, отрегулируйте приправы.

Уберите лавровый лист перед подачей.

Готовую тушеную капусту можно подавать как гарнир к мясным блюдам или в качестве самостоятельного блюда.