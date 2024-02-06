Назван секрет пикантной тушеной капусты: всего 1 действие и гарнир съедят без мяса
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Капуста является важным источником множества полезных веществ для организма человека. Этот овощ богат содержанием различных витаминов, включая A, B1, P, K, B6 и даже U. Особенно стоит выделить витамин C, который присутствует как в свежей, так и в хранимой капусте, сохраняя свои полезные свойства даже после тепловой обработки. Кроме витаминов, капуста также богата минералами, включая серу, кальций, калий и фосфор.
Давайте рассмотрим рецепт приготовления вкусного жареного блюда из капусты.
Ингредиенты:
- 1 крупная головка капусты;
- 2 средние моркови;
- 1 большая луковица;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 помидора;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка соли;
- 1/2 чайной ложки сахара;
- 1/2 чайной ложки молотого черного перца;
- 1 лавровый лист.
Этапы приготовления:
- Нарежьте капусту тонкими полосками. Морковь нарежьте крупными кружками или натрите на крупной терке. Лук нарежьте средними кубиками, а чеснок мелко порубите.
- Разогрейте растительное масло в большой сковороде на среднем огне.
- Добавьте лук и обжарьте до мягкости, около 5 минут.
- Добавьте чеснок и обжаривайте вместе с луком еще 1-2 минуты, пока не появится аромат.
- Добавьте морковь и обжаривайте еще 5 минут, пока морковь не станет мягкой.
- Добавьте капусту в сковороду и перемешайте с остальными ингредиентами.
- Посолите, посыпьте сахаром и перцем, добавьте лавровый лист. Перемешайте.
- Накройте сковороду крышкой и тушите капусту на среднем огне около 30-40 минут, периодически помешивая.
- Когда капуста станет мягкой и нежной, добавьте нарезанные помидоры и продолжайте тушить еще около 10 минут.
- Попробуйте капусту на вкус и, при необходимости, отрегулируйте приправы.
- Уберите лавровый лист перед подачей.
Готовую тушеную капусту можно подавать как гарнир к мясным блюдам или в качестве самостоятельного блюда.