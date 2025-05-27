Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Назван самый популярный стиральный порошок: стоит копейки, а очищает даже лучше элитных

Рейтинг лучших средств для стирки цветного бель...

allegro.pl

Подписаться на Дзен.канал

Лучшие средства для стирки цветного белья в России: рейтинг 2025

В 2025 году группа экспертов провела всесторонний анализ популярных средств для стирки цветного белья, доступных в российских магазинах. Главная цель исследования — помочь покупателям выбрать продукты, которые эффективно удаляют загрязнения, сохраняют яркость тканей и при этом безопасны для здоровья и экологии.

Ключевые критерии оценки включали эффективность в борьбе с различными пятнами, способность сохранять структуру и насыщенность цвета тканей, экологическую чистоту компонентов и оптимальное соотношение цены и качества.

В рейтинг вошли пять лучших средств: российский бренд «Аист» выделился как лидер по удалению сложных загрязнений при бережном отношении к цвету. Немецкое средство «Burti Color» доказало высокую эффективность и щадящий уход за волокнами. «Ariel» давно зарекомендовал себя как надёжный помощник в борьбе с пятнами. «Dosia» обеспечивает чистоту и свежесть после каждой стирки, а «Reflect» отлично справляется с пятнами от чая, кофе, жира и уличной грязи.

Правильный выбор качественного средства для стирки помогает сохранить одежду яркой и продлить срок её службы, что в долгосрочной перспективе экономит деньги и снижает количество выбрасываемой одежды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани продают редкую монету за 5 миллионов рублей

Интересное в Казани

21 час назад

«Хрустит - значит, беда»: казанский врач рассказал, как не пропустить разрушение челюстного сустава

служба избавления от клопов

Не у нас

день назад

Ученые подтвердили подлинность «инопланетных мумий» из Перу

Не у нас

день назад

Богослов Лебедев перечислил суеверия, порочащие РПЦ

визуализация ландшафтного дизайна в Москве

Лонгриды

день назад

Казань в свете пикселей: как фестиваль «НУР» превратил город в цифровую галерею

Не у нас

день назад

Ученые назвали 2 привычки, которые помогают сохранять стройность

Не у нас

день назад

Ученые рассказали, для чего древние люди строили пирамиды

Новости Казани

7 часов назад

2 парней изнасиловали 20-летнюю жительницу Казани
Лонгриды
3 часа назад

На грани смерти: почему казанские подростки цепляются за трамваи?

В Казани подростки начали играть с огнём — букв...

Новости Татарстана

27 минут назад

Сотрудники МЧС ищут мужчину, который помог спасти ребенка в Свияжске

Интересное в Казани

8 часов назад

Приглашаем на День индустрии чистоты CleanExpo Казань 2025

Новости Татарстана

57 минут назад

Фигурантов дела «Перваков» арестовали в зале Верховного суда Татарстана

Новости Татарстана

2 часа назад

Певец Данир Сабиров из Татарстана рассказал, почему завел обезьяну
В РТ появится молочный комбинат с инвестицией 5...
Новости Татарстана
2 часа назад

В РТ появится молочный комбинат с инвестицией 5 миллиардов рублей

Не у нас

2 часа назад

Ученые зафиксированы неожиданные эволюционные изменения у современных людей

Не у нас

3 часа назад

Ученые заявили, что глобальное потепление увеличивает риск развития рака

Не у нас

4 часа назад

В Мексике нашли древние фаллические изделия
“Перед вами откроются двери”: предприниматель и...
Интересное в Казани
4 дня назад

“Перед вами откроются двери”: предприниматель из Казани рассказал, как окружение человека влияет на его успех в жизни и бизнесе