Врач назвала анализы, которые стоит сдать при постоянной усталости

Постоянная слабость, отсутствие энергии и апатия могут быть связаны с нехваткой определенных витаминов и нарушениями в работе организма. Однако самостоятельно покупать витаминные комплексы при таких симптомах не стоит. Врач-диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Светлана Незванова рассказала ТАСС, какие исследования могут помочь установить причину плохого самочувствия.

По словам специалиста, обследование следует начинать с общего анализа крови. Также врач может назначить проверку уровня витаминов B12 и B9, гомоцистеина и ферритина, который отражает запасы железа в организме.

Дополнительно рекомендуется оценить функцию щитовидной железы. Если есть основания подозревать недостаток витамина B6, может потребоваться анализ мочи на органические кислоты.

Незванова подчеркнула, что проверять содержание всех витаминов без разбора нецелесообразно. Перечень исследований должен определять врач, учитывая жалобы пациента, особенности его рациона и имеющиеся заболевания.

В некоторых случаях специалист также может рекомендовать обследование слизистой желудка, оценку состояния кишечной микробиоты и проверку на паразитарные инфекции.

Отдельное внимание врач уделила наследственным особенностям, которые могут повышать вероятность недостатка витаминов B12 и B9. При выявлении такой предрасположенности некоторым пациентам может потребоваться регулярное восполнение дефицита под медицинским контролем.