В России предложили выдавать молодоженам деньги на свадьбу

В России могут появиться специальные выплаты для молодых пар, собирающихся сыграть свадьбу. С предложением о введении брачных грантов выступила вице-спикер Госдумы Мария Воропаева. Свою инициативу она озвучила в интервью ТАСС.

По мнению парламентария, такая поддержка помогла бы снизить расходы на организацию торжества. Подготовка к свадьбе зачастую требует значительных вложений, из-за чего будущие супруги вынуждены откладывать деньги в течение длительного времени или оформлять кредиты.

Воропаева обратила внимание, что средства, направленные на свадебное празднование, впоследствии могли бы использоваться для обеспечения семьи и подготовки к появлению первого ребенка.

В качестве примера депутат привела Объединенные Арабские Эмираты, где действует программа свадебных грантов. Получить финансовую помощь могут граждане страны, соответствующие установленным требованиям. Одним из критериев является уровень дохода жениха.

Парламентарий считает, что подобная система способна облегчить начало семейной жизни российским молодоженам. При этом конкретные размеры возможных выплат и условия их предоставления пока не называются. Речь идет о предложении, а не о введенной мере государственной поддержки.