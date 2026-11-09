Можно ли оглядываться при выходе с кладбища: ответ священника

Существует распространенная примета, согласно которой при уходе с кладбища нельзя поворачивать голову назад. Суеверные люди убеждены, что такой поступок может привлечь в дом беду или заставить душу покойного последовать за живым человеком. Однако церковь не видит оснований для подобных опасений.

Как рассказал aif.ru клирик храма Ризоположения в Леонове иерей Стахий Колотвин, корни этого запрета уходят в языческие верования. В древности люди представляли места захоронений владениями духов, которые якобы следили за соблюдением особых правил и наказывали нарушителей.

Из подобных представлений возникли многочисленные кладбищенские приметы. Помимо запрета оглядываться, к ним относятся поверья о невозможности забирать забытые вещи, поднимать упавшие предметы или посещать могилы беременным женщинам.

Священнослужитель подчеркнул, что православие не связывает обычные действия человека на кладбище с вмешательством потусторонних сил. По его словам, умершие не представляют опасности для посетителей мест захоронений.

Колотвин также объяснил, почему старинные суеверия сохраняются до сих пор. Раньше многие несчастья связывали с мистикой из-за недостатка медицинских знаний. Сегодня подобные страхи продолжают распространяться через интернет, где пользователи сталкиваются с пугающими историями и непроверенными утверждениями.

Иерей напомнил, что для христианина посещение кладбища связано с молитвой и почитанием памяти умерших. Поэтому оглядываться при выходе с погоста не запрещено. По мнению священника, верующим следует руководствоваться своей верой, а не народными страшилками.