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Священник РПЦ объяснил, почему не стоит бояться порчи и сглаза

Анастасия Шарова Автор статьи
Протоиерей Игорь Фомин рассказал, могут ли дурн...

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Православным христианам не нужно переживать из-за сглаза, порчи или недобрых пожеланий окружающих. Подобные суеверия не должны влиять на жизнь верующего человека. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал настоятель московского храма Александра Невского протоиерей Игорь Фомин.

По словам священнослужителя, искренняя вера и доброе сердце защищают человека от страха перед предполагаемым магическим воздействием. При этом обращаться к Богу исключительно ради избавления от неприятностей или получения личной выгоды неправильно. Посещение храма должно быть связано прежде всего с духовной жизнью.

Фомин также развеял распространенное поверье о свечах за упокой. Некоторые считают, что если поставить такую свечу за живого человека, ему можно навредить. Однако священник подчеркнул, что никакой мистической силы этот обряд не имеет. Свеча является символом жертвы Богу и не способна изменить чужую судьбу.

Протоиерей добавил, что молитвы нельзя воспринимать как способ гарантированно получить желаемое. По его словам, Бог не исполняет просьбы по принципу бюрократической системы, а стоимость свечи никак не влияет на результат обращения. Корыстные и бессмысленные просьбы не становятся действенными из-за дорогих церковных атрибутов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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