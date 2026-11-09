Священник объяснил, можно ли забирать цветы и ягоды с кладбища

Многие россияне опасаются забирать с кладбища цветы, собирать растущие возле могил ягоды и даже поднимать случайно оброненные вещи. Согласно народным поверьям, такие действия якобы способны привлечь несчастья. Однако подобные страхи не имеют отношения к православию. Об этом рассказал aif.ru клирик храма Ризоположения в Леонове иерей Стахий Колотвин.

Священнослужитель объяснил, что большинство кладбищенских запретов возникло еще во времена язычества. Тогда места захоронений воспринимались как территория потусторонних сил, нарушение правил которой якобы грозило человеку болезнями и другими бедами.

По словам Колотвина, ни растения, ни личные предметы, побывавшие на кладбище, не приобретают мистических свойств. Если человек принес такую вещь домой, проводить специальные обряды для избавления от предполагаемого негативного воздействия не требуется.

При этом отсутствие мистического запрета не означает, что допустимо без разрешения забирать цветы с чужих могил. Здесь необходимо учитывать уважение к памяти умерших и их родственникам. Употребление дикорастущих ягод также требует обычной осторожности с точки зрения гигиены.

Священник обратил внимание, что распространению подобных суеверий сегодня способствует интернет. Люди находят пугающие истории о кладбищах и передают их друг другу, не проверяя достоверность информации.

Колотвин добавил, что некоторые старинные ограничения первоначально были связаны с плохими санитарными условиями и недостатком медицинских знаний. Со временем практические предосторожности превратились в мистические приметы.

Представитель РПЦ призвал верующих не воспринимать кладбище как опасное место. По его словам, посещение захоронений должно быть связано с молитвой и памятью об усопших, а не со страхом перед вымышленными последствиями обычных действий.