Ртуть из красного пигмента могла нарушить экосистемы озёр майя

Использование красного пигмента в культуре майя могло иметь серьёзные экологические последствия. Исследование донных отложений двух древних водоёмов на Юкатане показало, что они были загрязнены ртутью. Учёные также выявили признаки нарушения водных экосистем. Работа опубликована в Science Advances.

Исследователи считают, что главным источником токсичного металла стала киноварь, содержащая сульфид ртути. Древние майя широко применяли этот минерал для украшения архитектурных сооружений, скульптур и керамики. Красный оттенок был важной частью их символики и связывался с солнцем и жизнью.

Учёные под руководством Мэттью Уотерса из Обернского университета исследовали осадки озера Коба и карстовой воронки Шкач. Полученные данные охватывают период более двух тысяч лет. В некоторых пробах содержание ртути достигало 2,3 миллиграмма на килограмм осадка, а повышенный уровень загрязнения сохранялся на протяжении десятилетий.

В водоёмах также зафиксировали изменения в составе подводной жизни, в частности исчезновение водорослей и моллюсков. Исследователи предполагают, что это могло быть следствием токсичного воздействия, но для подтверждения причинной связи необходимы дополнительные работы.

Ртуть представляла потенциальную угрозу и для людей. Её соединения могут преобразовываться в метилртуть, которая накапливается в организмах рыб и способна попадать в пищевую цепочку. Тем не менее свидетельств массового отравления населения майя пока не найдено.

Поскольку месторождений киновари на Юкатане нет, учёные предполагают, что минерал доставляли из других областей. При этом история загрязнения двух водоёмов различалась: в озере Коба уровень ртути снизился к 520 году нашей эры, а в Шкаче загрязнение сохранялось более продолжительное время, сообщает "Самара Онлайн 24".