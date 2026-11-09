Священник объяснил, можно ли возвращаться за забытыми на кладбище вещами

Среди народных поверий существует запрет возвращаться на кладбище за случайно оставленными вещами. Некоторые люди считают, что забытые возле могил предметы якобы переходят во владение потусторонних сил, а попытка забрать их может привести к неприятностям. Однако православная церковь не признает подобных суеверий. Об этом рассказал aif.ru клирик храма Ризоположения в Леонове иерей Стахий Колотвин.

По словам священнослужителя, страх перед возвращением на кладбище связан с древними языческими представлениями. Раньше люди верили, что места захоронений находятся под властью духов, которые устанавливают собственные правила и способны наказать человека за их нарушение.

Именно поэтому появилось поверье, согласно которому забытые перчатки, телефон, зонт или другие личные предметы нельзя забирать обратно. Считалось, что подобные действия могут разгневать потусторонние силы.

Колотвин подчеркнул, что такие убеждения не имеют отношения к христианскому вероучению. По его словам, вещи, оставленные возле могил или даже случайно оказавшиеся в захоронении, не приобретают мистических свойств и не способны навредить человеку.

Священник пояснил, что возвращаться за забытыми предметами разрешается. Если вещь уже забрали домой, проводить какие-либо специальные обряды для защиты от предполагаемого негативного воздействия также не требуется.

Иерей отметил, что кладбище не следует воспринимать как опасную территорию, находящуюся под контролем темных сил. В православной традиции посещение могил связано прежде всего с молитвой и сохранением памяти об умерших.

При этом старинные суеверия продолжают распространяться даже в современном обществе. По мнению Колотвина, этому способствует интернет, где люди нередко находят пугающие истории вместо достоверных разъяснений религиозных традиций.