Не у нас

Священник объяснил, можно ли возвращаться за забытыми на кладбище вещами

Анастасия Шарова Автор статьи
Иерей Стахий Колотвин рассказал, почему люди оп...

Про Казань

Подписаться на Дзен.канал

Среди народных поверий существует запрет возвращаться на кладбище за случайно оставленными вещами. Некоторые люди считают, что забытые возле могил предметы якобы переходят во владение потусторонних сил, а попытка забрать их может привести к неприятностям. Однако православная церковь не признает подобных суеверий. Об этом рассказал aif.ru клирик храма Ризоположения в Леонове иерей Стахий Колотвин.

По словам священнослужителя, страх перед возвращением на кладбище связан с древними языческими представлениями. Раньше люди верили, что места захоронений находятся под властью духов, которые устанавливают собственные правила и способны наказать человека за их нарушение.

Именно поэтому появилось поверье, согласно которому забытые перчатки, телефон, зонт или другие личные предметы нельзя забирать обратно. Считалось, что подобные действия могут разгневать потусторонние силы.

Колотвин подчеркнул, что такие убеждения не имеют отношения к христианскому вероучению. По его словам, вещи, оставленные возле могил или даже случайно оказавшиеся в захоронении, не приобретают мистических свойств и не способны навредить человеку.

Священник пояснил, что возвращаться за забытыми предметами разрешается. Если вещь уже забрали домой, проводить какие-либо специальные обряды для защиты от предполагаемого негативного воздействия также не требуется.

Иерей отметил, что кладбище не следует воспринимать как опасную территорию, находящуюся под контролем темных сил. В православной традиции посещение могил связано прежде всего с молитвой и сохранением памяти об умерших.

При этом старинные суеверия продолжают распространяться даже в современном обществе. По мнению Колотвина, этому способствует интернет, где люди нередко находят пугающие истории вместо достоверных разъяснений религиозных традиций.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В РПЦ объяснили, как не стать жертвой ведьм при посещении церкви

Кулинария

9 часов назад

Смешиваю печёную свёклу с апельсином: салат получается ярким без майонеза и сложной заправки

как убрать плесень на швах плитки в ванной

Кулинария

15 часов назад

Калжа — татарская мясная закуска, о которой знают не все: ароматный рулет с чесноком и специями

Гид по районам

3 дня назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»

вычёсывание кошек в Красноярске

Гид по районам

14 часов назад

Российские учёные нашли способ защитить мышцы от последствий ишемии

Кулинария

12 часов назад

Лук можно превратить в сладковатую закуску без сахара: секрет в медленном приготовлении на слабом огне

Кулинария

день назад

Обжариваю томатную пасту перед добавлением в блюдо: простой приём делает соус насыщеннее

Кулинария

день назад

Греки готовят из капусты блюдо вкуснее привычных голубцов: нежные рулетики в лимонном соусе тают во рту
Интересное в Казани
час назад

Пятеро игроков «Рубина» вызваны в сборные

Футболисты казанского клуба получили приглашени...

Не у нас

час назад

Священник объяснил, можно ли поднимать упавшие на кладбище вещи

Не у нас

час назад

Врач назвала анализы, которые стоит сдать при постоянной усталости

Не у нас

час назад

В России предложили выдавать молодоженам деньги на свадьбу

Не у нас

час назад

Священник РПЦ объяснил, почему не стоит бояться порчи и сглаза
В Казани скончался 34-летний актер Театра на Бу...
Новости Казани
час назад

В Казани скончался 34-летний актер Театра на Булаке Азиз Ахмедов

Не у нас

14 часов назад

Ртуть из красного пигмента могла нарушить экосистемы озёр майя

Не у нас

15 часов назад

Исследование показало, какие цвета люди видят при околосмертных переживаниях

Не у нас

15 часов назад

Учёная изучила древние обряды очищения хеттских воинов после поражений
Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией
Гид по Казани
6 дней назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией