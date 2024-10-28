Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Наклеили за пять минут и не мерзнем: из окон больше не дует, а подоконник теплый

С наступлением холодов многие жители многокварт...

vk.com

Подписаться в Telegram

С наступлением холодов многие жители многоквартирных домов и частных коттеджей сталкиваются с проблемой сквозняков из окон.

Даже в современных домах окна порой не обеспечивают идеальной герметичности, и холодный воздух пробирается внутрь, создавая неприятный микроклимат. Однако опытные хозяева знают простой и быстрый способ, как утеплить окна буквально за пять минут — с помощью утепляющей ленты. Эта наклейка не только устранит сквозняки, но и сделает подоконник тёплым, повышая комфорт в комнате.

Почему дует из окон?

Сквозняки появляются из-за неплотного прилегания оконных рам к проёмам. Даже если вы живете в доме с качественными пластиковыми окнами, со временем герметичность может нарушаться из-за усадки дома или износа уплотнителей. Устранить сквозняки можно разными способами, но самым простым и бюджетным остаётся использование специальной утепляющей ленты.

Как работает утепляющая лента?

Утепляющая лента — это самоклеящаяся полоска, которая изготавливается из различных материалов: поролона, пенополиэтилена, флиса и других теплоизоляционных материалов. Её можно наклеить на стыки окна и рамы, где образуются зазоры. Лента плотно закрывает щели, не давая холодному воздуху проникать внутрь и сохраняя тепло в помещении. Эта простая процедура помогает поддерживать комфортную температуру в комнате, делая подоконник более тёплым и уютным.

Пошаговая инструкция: как наклеить утепляющую ленту

  1. Подготовьте поверхность: прежде чем наклеить ленту, очистите оконные рамы от пыли и грязи, чтобы обеспечить хорошую адгезию (сцепление) материала. Лучше всего протереть стыки сухой тканью, а при необходимости — влажной и дать поверхности высохнуть.
  2. Измерьте длину зазоров: чтобы избежать лишнего расхода ленты, измерьте длину всех щелей и срезайте нужные отрезки перед наклеиванием.
  3. Наклейте ленту: снимите защитную плёнку и аккуратно приклейте ленту к раме, закрывая щели. Надавите на неё, чтобы обеспечить плотное прилегание. Особенное внимание уделите местам, где сквозняки чувствуются сильнее всего — обычно это углы и нижние части рам.
  4. Проверьте герметичность: после наклейки проведите рукой вдоль окна, чтобы убедиться, что больше не ощущается поток холодного воздуха. При необходимости добавьте ещё ленты в места, где может остаться зазор.

Дополнительные советы для утепления окон

  • Используйте плёнку для окон: вместе с утепляющей лентой можно применять специальную термоусадочную плёнку, которая создаёт ещё один слой утепления, удерживая тёплый воздух внутри комнаты.
  • Проверьте уплотнители: если ваше окно оснащено резиновыми уплотнителями, убедитесь, что они не износились. Если они потрескались или стали слишком мягкими, их можно заменить, чтобы улучшить герметичность.
  • Поставьте декоративные занавески: тяжелые портьеры или плотные шторы также помогают удерживать тепло в комнате. Они создают дополнительный барьер, который не пропускает холодный воздух внутрь.

Почему это решение так популярно?

Утепляющая лента — недорогое и простое в применении средство, которое спасает от сквозняков, а также экономит на отоплении. С таким утеплением можно наслаждаться тёплым подоконником, избегая простуд и излишних трат на электроэнергию или отопление. Плюс к этому, ленту легко снять, когда наступит весна, и необходимость в утеплении отпадёт.

Утепляющая лента для окон — это удобный, быстрый и доступный способ улучшить комфорт в доме, потратив всего пять минут на её наклейку. С этим простым лайфхаком зимние сквозняки останутся в прошлом, а подоконник станет тёплым и уютным. Попробуйте сами и убедитесь, что уютный дом в холодное время года — это просто.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов показал свою собаку

Важное в РТ

11 часов назад

МТС предупредит татарстанцев о телефонном мошенничестве во время разговора

сетку на вытяжку от насекомых

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 27 октября выпал первый снег

Новости России

3 дня назад

Быстрее и проще: как проверить и получить выигрыш в «Столото» клиентам билайна

занятия фехтованием для взрослых в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Сармановском районе 26 октября в ДТП погиб водитель «Гранты»

Новости Казани

день назад

27-летняя невеста из Казани сыграла свадьбу почти за 800 тысяч рублей на шоу

Новости Татарстана

9 часов назад

Снегопады и мощный ветер до 20 м/с надвигаются на Татарстан

Новости Татарстана

9 часов назад

В Челнах 2-летнему ребенку выставили счет по налогу за недвижимость

Новости Татарстана

день назад

Открытие движения по Вознесенскому тракту планируют к 10 ноября
Новости Казани
12 часов назад

«Мега» отказалась от термального комплекса и кинотеатра

В следующем году в планах открыть 3 крупных про...

Новости Казани

10 часов назад

В Казани ищут очевидцев ДТП со сбитым 13-летнем ребенком на велосипеде

Интересное в Казани

день назад

Они пускают деньги на ветер: стоматолог из Казани рассказала о необходимых и бесполезных процедурах в кабинете стоматолога

Новости Татарстана

10 часов назад

Снегопады и мороз до -6 градусов ожидаются в Татарстане

Новости Казани

12 часов назад

Жительница Казани окажется в суде за организацию незаконной миграции
Диляра Хайруллина из Челнов стала победителем в...
Новости Татарстана
9 часов назад

Диляра Хайруллина из Челнов стала победителем выпуска и прошла в финал

Новости Татарстана

13 часов назад

Татарстанец окажется в суде за коммерческий подкуп на сумму более 15 млн

Новости Татарстана

13 часов назад

Фигуристка из Татарстана Елизавета Осокина выиграла 1-й этап Гран-при России

Новости Казани

15 часов назад

В Турции начали готовиться к визиту Владимира Путина
АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 го...
Новости России
5 дней назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 года обновило автопарк на 132 единицы техники