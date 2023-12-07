«Надо забирать на два года»: генерал-лейтенант Гурулев сделал срочное заявление

Депутат Госдумы РФ и российский военачальник Андрей Гурулев выразил мнение, что в армии России солдаты-срочники должны служить два года. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

Согласно мнению генерал-лейтенанта, один год службы - это слишком мало, для того чтобы россиянин смог освоить военные навыки и воинскую специальность, из-за чего в свою очередь страдает и уровень подготовки мобресурса Российской Федерации. В связи с этим Андрей Гурулев настаивает на том, что Правительство нашего государства должно рассмотреть вариант увеличения срока срочной службы в армии до двух лет.

Добавим, что предложение увеличить длительность срочной службы от российских депутатов звучит не впервые: об этом заявляли заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров и депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. Однако власти России однозначно отвечали на эти заявления тем, что в нашей стране таких изменений в ближайшем будущем не планируется.