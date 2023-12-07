Новости России
· Ульяна Сенько

«Надо забирать на два года»: генерал-лейтенант Гурулев сделал срочное заявление

«Надо забирать на два года»: генерал-лейтенант Гурулев сделал срочное заявление

news.myseldon.com

Подписаться в Telegram

Депутат Госдумы РФ и российский военачальник Андрей Гурулев выразил мнение, что в армии России солдаты-срочники должны служить два года. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

Согласно мнению генерал-лейтенанта, один год службы - это слишком мало, для того чтобы россиянин смог освоить военные навыки и воинскую специальность, из-за чего в свою очередь страдает и уровень подготовки мобресурса Российской Федерации. В связи с этим Андрей Гурулев настаивает на том, что Правительство нашего государства должно рассмотреть вариант увеличения срока срочной службы в армии до двух лет.

Добавим, что предложение увеличить длительность срочной службы от российских депутатов звучит не впервые: об этом заявляли заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров и депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. Однако власти России однозначно отвечали на эти заявления тем, что в нашей стране таких изменений в ближайшем будущем не планируется.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

17 часов назад

За «Слово пацана» придется ответить: какая судьба ждет нашумевший сериал про группировки Казани?

Новости Татарстана

45 минут назад

«Виртуальный помощник» защитит от спама и расскажет о важных пропущенных звонках

обработка горячим туманом от клопов

Новости Татарстана

день назад

Кинобригада Жоры Крыжовникова пересняла финал сериала «Слово пацана»

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Новый год близко: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 100 рублей

сколько стоит ремонт шубы из норки в Москве

Новости Татарстана

день назад

Проект массовой застройки восточной части Казани вошел в активную фазу

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани установят мост от Тихорецкой улицы до берега Волги

Новости Татарстана

день назад

Сценарист «Слово пацана» сказал, что сериал рассчитывался на 3 сезона

Новости Татарстана

день назад

С 2024 года в Казани на рынок недвижимости выйдет Московский застройщик

Новости Татарстана

день назад

В Казани планируют запустить жилищные комплексы нового формата
Лонгриды
17 часов назад

За «Слово пацана» придется ответить: какая судьба ждет нашумевший сериал про группировки Казани?

За «Слово пацана» придется ответить: какая судьба ждет нашумевший сериал про группировки Казани?

Новости Татарстана

25 минут назад

К БРИКС в Казани отремонтируют 4 объекта культурных наследия

Новости Татарстана

45 минут назад

«Виртуальный помощник» защитит от спама и расскажет о важных пропущенных звонках

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане назначен новый руководитель Росздравнадзора

Новости Татарстана

3 часа назад

КАМАЗ планирует увеличить выпуск грузовиков к 2024 году
«Убыток в миллиард»: стали известны предварительные причины крупного пожара в Набережных Челнах
Лонгриды
3 дня назад

«Убыток в миллиард»: стали известны предварительные причины крупного пожара в Набережных Челнах

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани установят мост от Тихорецкой улицы до берега Волги

Новости Татарстана

17 часов назад

В Челнах выявлено 29 водителей, которые паркуются на остановках

Новости Татарстана

17 часов назад

Власти Казани проведут встречи с жителями по поводу благоустройства дворов
Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.
Полезное
6 дней назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.