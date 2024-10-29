Начнется 1 ноября и будет 9 дней подряд: синоптики резко изменили прогноз на начало месяца

Синоптики предупреждают: в России начало ноября принесет не просто осень, а настоящую «бурю» — первые снегопады, сильные дожди и мощные ветры обрушатся на Москву, Казань и Санкт-Петербург.

По словам специалистов, с 1 ноября погодные условия будут напоминать настоящее испытание для жителей крупных городов.

Москва: Снег с дождем и ледяные ветры

В столице уже с пятницы, 1 ноября, начнется настоящее «метеорологическое шоу»: сильный ветер, порывы которого будут достигать 10-11 метров в секунду, примет на себя первый снег с дождем. Температура днем будет колебаться между +6 и 0 градусами, а по ночам станет еще холоднее — от +2 до -1. Такое непредсказуемое сочетание обледенения, ветра и снега продлится целых девять дней, и ожидается, что к следующему уикенду улицы покроет первый снежный покров.

Казань: ледяные ветра и холодные дожди

Казанцы столкнутся с еще более суровыми условиями. Порывы ветра здесь достигнут до 14 метров в секунду, создавая условия для сильных снегопадов и дождей. За первые девять дней ноября в городе выпадет около 22 мм осадков. Днем температура воздуха будет колебаться от +3 до -3 градусов, а самыми холодными сутками окажется 5 ноября: температура упадет до -4 ночью, а днем Казань покроется первыми следами зимы.

Санкт-Петербург: рекордный снегопад и штормовой ветер

В северной столице 1 ноября разразится рекордный снегопад: в этот день выпадет 10,4 мм осадков, что станет началом почти зимней недели для города. Ветер будет штормовым — до 16 метров в секунду, и, несмотря на более мягкую температуру (днем от +8 до +2 градусов), ночные температуры будут падать до нуля, намекая на наступление морозов. На улицах ожидаются ледяные лужи и заносы, что потребует от горожан повышенной осторожности.

Будьте готовы: штормовое предупреждение на весь ноябрь

Первые девять дней ноября заставят жителей Москвы, Казани и Санкт-Петербурга по-настоящему ощутить приближение зимы. Резкие перепады температуры, снегопады, дожди и порывистые ветра могут создать не только дискомфорт, но и опасные условия на дорогах.