Песков ответил на вопрос, раздают ли повестки студентам, и анонсировал новую систему военкоматов в РФ

В России сейчас идет большая работа по совершенствованию всей системы военкоматов, заявил пресс-секретарь Владимира Путина, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Журналисты обратились к нему в вопросом, действительно ли студентам МГУ начали раздавать повестки. Информацию о раздаче повесток опубликовал студенческий журнал Doxa в пятницу, 21 апреля.

"Мы с вами знаем, что сейчас идёт работа по усовершенствованию и цифровизации всей системы работы военкоматов, связанной с конституционной обязанностью российских граждан проходить срочную военную службу. Но конкретно об этим фактах (вручения повесток студентам) мне ничего не известно", - сказал Песков. Его цитирует РИА Новости.

За публикации подобных материалов Doxa может быть признана экстремистским изданием. Глава комиссии ГД по противодействию вмешательству в дела РФ Василий Пискарев сообщил, что комиссия направила такое обращение в Генеральную прокуратуру.