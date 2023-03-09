"Молча подошел к окну и шагнул вниз": мужчина выпрыгнул из окна, потому что не купил своей девушке подарок на 8 Марта

Житель Москвы выбросился в окно и погиб, потому что не купил девушке подарок на 8 Марта

35-летний житель Москвы выбросился из окна, потому что не купил девушке подарок к женскому празднику, пишет SHOT. Возлюбленная по этому поводу закатила громкий скандал.

Мужчину на козырке подъезда в Отрадном заметила соседка. Она вызвала скорую и полицию. Несмотря на то, что мужчина был еще жив, спасти его не удалось, он умер в машине скорой помощи.

"Выяснилось, что в последние минуты своей жизни погибший выслушивал претензии от своей беременной девушки. Та днём на кухне отчитывала бойфренда за то, что ничего не подарил ей на Международный женский день. В какой-то момент нервы мужчины не выдержали, он молча подошёл к окну на седьмом этаже и сделал шаг", - говорится в сообщении.

Как рассказала девушка погибшего, недавно её парня, с которым они жили вместе около пяти лет, уволили с работы. А у них есть ещё один ребёнок, которого надо содержать, поэтому у мужчины не было денег на подарок.

