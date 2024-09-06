3 взрослых и ребёнок из Казани пострадали на сафари в Египте

Артём с супругой приехали в Египет через туристического оператора FUN&SUN.

6 сентября молодые люди каталась по песку на автомобиле с семейной парой с дочерью. Известно, что никто из-за отсутствия ремней безопасности не был пристегнут. К несчастью, на точке авто подскочило и неудачно приземлилась.

Не пострадала лишь 2-ая женщина и жена Артёма. Мужчине резко стало плохо, его тошнило, у него кружилась голова, у ребенка болела спина, через некоторое время турист потерял сознание. После звонка в турагентство гид прислал другого шофёра, вызвал скорую помощь и попросил не говорить, что все случилось на сафари, иначе его не примут в медучреждение. Сперва потерпевших правда игнорировали, однако позже все же осмотрели. У Артёма диагностирован перелом позвоночника. С другими пострадавшими сейчас все в порядке, пишет Mash Iptash.