В Кировском районе некоторые дома останутся без воды

Жители некоторых домов в Кировском районе Казани на сутки останутся без воды из-за временного прекращения водоснабжения.

В мэрии города сообщили, что будут проводиться работы по подключению обновленного участка водопровода. Для обеспечения жителей водой будут задействованы автоцистерны, которые будут размещены в зависимости от поступающих заявок. Заявки можно оставлять по телефону: +7(843)231-62-60. Ожидается, что вода будет подаваться до 4-го этажа, однако возможны кратковременные перерывы в водоснабжении.

Временно отключение водоснабжения может вызвать определенные неудобства для жителей, однако в мэрии уточнили, что работы по модернизации водопровода необходимы для улучшения качества воды и повышения надежности системы. Важно отметить, что на период проведения работ будут активированы дополнительные меры по информированию граждан. Жители смогут следить за обновлениями и состоянием работ через официальные каналы мэрии.

Ожидается, что все работы завершатся в короткие сроки, и нормальное водоснабжение будет восстановлено в запланированное время.