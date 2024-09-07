В Татарстане осудили мошенника, который обещал вернуть бойцов с СВО

В Татарстане вынесен приговор "помощнику Песошина", который обещал вернуть бойцов с территории специальной военной операции. Ему назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры республики, 46-летний гражданин выдал себя за помощника премьер-министра и предложил свои услуги по возврату военных из зоны СВО, за что от доверчивых людей собрал 365 тысяч рублей.

Судебное разбирательство в Татарстане вызвало большой общественный резонанс, особенно на фоне актуальности событий, связанных с территорией специальной военной операции. Обманутые граждане, которые поверили мошеннику, думали, что их близкие, находящиеся в зоне конфликта, скоро вернутся домой благодаря помощи «помощника Песошина». Однако вместо этого они стали жертвами аферы, которая продемонстрировала, насколько уязвимы люди в условиях неопределенности и страха.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве.