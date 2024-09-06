В перинатальном центре больницы №7 в Казани всплеск инфекции

В телеграм-канале издания "Inkazan | Казань и Татарстан" появилась информация о том, что в новом перинатальном центре больницы номер 7 случилось чрезвычайное происшествие. В медицинском учреждении зафиксирован всплеск инфекции.

Как рассказал подписчик, заболели 5 деток и матери. Сотрудники Роспотребнадзора уже организовали проверку, а само учреждение планируют на время закрыть.

Специалисты пока не прокомментировали этот случай, а вот в Министерстве здравоохранения происшествие отрицают. Больше ничего неизвестно.

Ранее мы писали о том, что 3 взрослых и ребёнок из Казани пострадали на сафари в Египте.

6 сентября молодые люди катались по песку на автомобиле с другой семейной парой с дочерью. Известно, что никто из-за отсутствия ремней безопасности не был пристегнут. К несчастью, на горке авто подскочило и неудачно приземлилась.