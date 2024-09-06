Введен в эксплуатацию профинансированный Банком ДОМ.РФ жилой комплекс в Татарстане 

В Высокогорском районе Республики Татарстан введен в эксплуатацию жилой комплекс «Прованс». Для строительства ЖК Банк ДОМ.РФ ранее предоставил проектное финансирование в объеме 2,17 млрд рублей застройщику «СЗ «Прогресс-Девелопмент» (ГК «Новастрой»).

Комплекс располагается в 23 километрах от Казани в селе Высокая гора. Население села ежегодно растет, формируя спрос на современное и комфортное жилье.

Проектное финансирование строительства жилья — одно из ключевых направлений нашей деятельности. А кредитование застройщиков в небольших городах и селах еще более важный аспект нашей работы, потому что комфортные жилищные условия мотивируют жителей оставаться в родных городах и поселках, создавать семьи, трудиться, развивать экономику, — прокомментировала Ирина Яшина, директор направления Корпоративный бизнес Казанского регионального центра Банка ДОМ.РФ.

ГК «Новастрой» особое внимание уделяет качеству строительства проектов комплексного освоения в агломерации города Казани. Несмотря на удаленность от Казани, ЖК «Прованс» может по праву быть назван проектом класса комфорт. Дома из кирпича, индивидуальное газовое отопление, современная отделка подъездов и качественное благоустройство — все это позволило нам завоевать доверие покупателей и почти полностью реализовать помещения к вводу в эксплуатацию. В дальнейшем мы планируем только улучшать как качество продуктовых решений, так и инфраструктурную насыщенность наших проектов в Высокогорском районе, — отметила Антонина Дарчинова, коммерческий директор ГК «Новастрой».

Подробнее с условиями проектного финансирования можно ознакомиться по ссылке.