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Минниханов поздравил команду «Зенит-Казань» с победой

Глава Республики Татарстан поздравил команду и ...

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Глава Республики Татарстан поздравил команду и руководство волейбольного клуба «Зенит-Казань» с их триумфом в Суперкубке.

В своём поздравительном письме он отметил значимость этой победы и выразил пожелания дальнейших успехов команде.

«Особенно приятно, что зенитовцы завоевали победу в матче, посвященном памяти одного из величайших волейболистов Татарстана — чемпиона мира Нила Фасахова. Это подтверждает преемственность и успешное развитие традиций нашей республиканской волейбольной школы. От имени поклонников волейбола Татарстана и от себя лично хочу искренне поблагодарить игроков и тренеров «Зенит-Казань», а также всех тех, кто способствовал общему успеху. Желаю вам новых достижений, удачи, крепкого здоровья и счастья», — говорится в телеграмме Рустама Минниханова.

Глава республики выразил надежду, что команда продолжит развивать свои таланты и добиваться новых вершин, продвигая волейбол на уровне страны и за ее пределами. Он также подчеркнул важность поддержки и увлечения болельщиков, которые несомненно вдохновляют спортсменов на новые свершения.

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