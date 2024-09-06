Татарстанцам 7 сентября обещают дождь

В первый выходной на этой неделе будут дожди.

В Республике Татарстан 7 сентября 2024 года, прогнозируются небольшие осадки днем.

Метеорологи отметили, что в денное время будет переменная облачность. Сильных дождей ночью не ожидается, однако в этот период и утром может быть туман. Северо-западный ветер станет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Ночью похолодает до +4..+9 градусов. На западе — до +13 градусов. Днем потеплеет до +21...+26 градусов.

Ранее мы писали о том, что 3 взрослых и ребёнок из Казани пострадали на сафари в Египте.

Сегодня, 6 сентября 2024 года, молодые люди каталась по песку на автомобиле с семейной парой с дочерью. Известно, что никто из-за отсутствия ремней безопасности не был пристегнут. К несчастью, на горке авто подскочило и неудачно приземлилась. После звонка в турагентство гид прислал другого шофёра, вызвал скорую помощь и попросил не говорить, что все случилось на сафари.