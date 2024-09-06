Арестовали на 1,5 месяца женщину, тётя которой умерла в пансионате

Сотрудники полиции задержали женщину, которая отправила свою родственницу в пансионат, где она умерла, чтобы присвоить себе её недвижимость на сумму 100 млн рублей.

По информации следствия, летом минувшего года Ирина Белозерова попросила 76-летнюю тётушку переписать на неё доверенность. Когда нотариусы стали сомневаться в том, что бабушка делает это по своей воле, родственница принесла фальшивую справку, что у жительницы Татарстана нет психических расстройств. Пока женщина проворачивала преступную схему, бабушка находилась в нелегальном пансионате и умерла в феврале текущего года.

Фигурантку поместили под стражу на 1,5 месяца. Помимо неё правоохранители обратили внимание на врио нотариуса, которая пропустила доверенность, и психиатра, который выдал липовую справку. На них уже возбуждены дела.