Татарстан завершает подготовку к отопительному сезону

Активная подготовка объектов в Татарстане к отопительному сезону выходит на завершающий этап. По информации из системы «Мониторинг жилищного фонда», уровень готовности составляет 98,5%, как сообщил министр строительства РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, все работы завершены на объектах социальной защиты и в дошкольных учреждениях. Готовность жилищного фонда составляет 95%. В процессе подготовки все еще находятся 952 здания в 26 муниципальных образованиях республики.

Что касается котельных, уровень готовности достиг 98% — в работе остаются 77 объектов в семи муниципалитетах. В сфере молодежной политики подготовка выполнена на 97%, а в области спорта — на 99%.

Кроме того, Марат Айзатуллин отметил, что ко всем мероприятиям по подготовке к отопительному сезону подошли с особым вниманием, учитывая предстоящие погодные условия. Специалисты ведут мониторинг состояния теплоисточников и распределительных сетей, чтобы минимизировать риски возможных аварийных ситуаций. Важно, чтобы каждое учреждение и жилой дом были полностью готовы к зимним холодам.

Ожидается, что в ближайшие дни будут завершены все оставшиеся работы на тех объектах, которые все еще находятся в процессе подготовки. Власти республики активно взаимодействуют с управляющими компаниями и подрядчиками, чтобы обеспечить своевременное и качественное выполнение всех необходимых мероприятий.