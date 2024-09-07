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В Татарстане прогнозируют до +26 градусов

7 сентября Татарстан вновь удивит аномально тёп...

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7 сентября Татарстан вновь удивит аномально тёплой погодой. Как сообщает Гидрометцентр РТ, в этот день небо будет облачным с переменными прояснениями. Утром возможен туман, который может задержаться в некоторых местах, включая Казань. В течение дня в отдельных районах пройдут небольшие дожди, но столица останется сухой.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами возможно его усиление до 14 м/с. После прохладной ночи с температурами в диапазоне от +4 до +9 градусов, на западе региона воздух поднимется до +13 градусов.

Днём в Татарстане ожидается температура от +21 до +26 градусов, в Казани – от +24 до +26 градусов.

На фоне таких теплоемких показателей, жители Татарстана могут насладиться последними теплыми днями лета, прежде чем осень окончательно вступит в свои права.

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