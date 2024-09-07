Учителя Челнов жалуются на зарплаты

В Татарстане наблюдается нехватка около 2,3 тысяч учителей, сообщает Гузель Гатауллина, начальник отдела кадровой политики Минобрнауки РТ. Особенно остро проблема стоит в Набережных Челнах.

Учителей в Челнах беспокоят низкие заработные платы и высокая нагрузка. В Татарстане 35% педагогов работают на полторы ставки или более. Несмотря на то что республика входит в число регионов России с самыми высокими зарплатами в сфере образования, средний доход в 53 тысячи рублей доступен лишь тем, кто трудится на полторы ставки.

Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин отметил нехватку квалифицированных педагогов, особенно в предметах, таких как физика и математика, и подчеркнул важность формирования новых кадров для школ.

Этот дефицит учителей создает серьезные проблемы для образовательной системы региона. В условиях дефицита кадров нагрузка на существующих педагогов существенно возрастает, что приводит к выгоранию и снижению качества обучения. Учителя в Набережных Челнах зачастую вынуждены брать дополнительные уроки, чтобы обеспечить себе приемлемый уровень дохода, что также негативно сказывается на их здоровье и мотивации.

По словам Гузель Гатауллиной, министерство активно ищет пути решения этой проблемы, включая увеличение финансирования образовательных учреждений и разработку программ по привлечению молодых кадров. Одним из возможных решений может стать инициатива по повышению заработной платы для учителей, что сделает профессию более привлекательной для молодежи.

Привлечение квалифицированных педагогов требует комплексного подхода, включая создание условий для профессионального роста, повышения статуса педагога в обществе и улучшения инфраструктуры школ. Важно также обратить внимание на подготовку специалистов в вузах, чтобы они были готовы к вызовам, с которыми сталкиваются современные образовательные учреждения.