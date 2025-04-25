Мобилизация 2.0: Что может стать причиной новой волны массового набора в армию
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Замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов уверяет: никакой мобилизации не планируется, идёт «плановый набор контрактников».
Но заявление прозвучало не случайно — СМИ обсуждают возможную новую волну мобилизации численностью до миллиона человек.
Инициатор — Апти Алаутдинов, командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ.
«Миллион штыков» — зачем?
Алаутдинов в интервью RTVI заявил:
Если бы мы мобилизовали миллион человек, наши враги потеряли бы желание воевать. Европа бы сразу «села на хвост».
По его словам, это не приказ, а мнение, но занимаемая им должность делает высказывание более чем символичным.
Добровольцы пока есть. Но надолго ли?
Пока число контрактников не падает — этому способствует:
- Увеличение выплат (в некоторых регионах — до 1 млн рублей и более)
- Списание долгов (до 10 млн рублей)
- Программа военной ипотеки
- Льготы детям военнослужащих
Но и этот ресурс не бесконечен. Усталость, истощение контингента, ограниченные возможности ротации — всё это может в любой момент изменить картину.
Поворотный момент — провал мирных переговоров
Ставка на возможный мир от администрации Трампа не оправдалась. Переговоры в Лондоне сорвались, Вашингтон не смог надавить на Киев. Зеленский, по мнению наблюдателей, торпедирует диалог, рассчитывая на поддержку Европы и возможное возвращение американской помощи.
Вывод: СВО может затянуться на годы. И тогда одной системой контрактников не обойтись.
Если не стагнация — то эскалация
Шаг за шагом проявляется новая фаза противостояния с НАТО:
- ЕС формирует единые силы быстрого реагирования
- Учения отрабатывают переброску до 800 тыс. солдат к границам РФ
- Евросоюз наращивает военный бюджет — 800 млрд евро
«Чтобы сдержать такой контингент, России нужен миллион солдат», — заявляют военные источники.
700–800 тысяч «прошли срочку» — кого могут призвать
По данным экспертов, в резерве сейчас:
- До 800 тысяч прошедших срочную служб
- Каждый год — ещё 300 тысяч новобранцев
- Возраст, физподготовка и обученность делают их «идеальным контингентом»
- И если начнётся новый виток конфликта, этот ресурс может быть мобилизован.
Вывод: мобилизация пока под вопросом, но уже в повестке
Официально — «мобилизации нет»
Фактически — к ней могут быть готовы
Поводов может быть два:
- Истощение ресурса контрактников и добровольцев
- Резкое обострение конфликта с Западом
Если переговоры окончательно зайдут в тупик, а НАТО начнёт развертывание сил — решение о мобилизации может стать неизбежным, сообщает svpressa.
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