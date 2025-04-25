Мобилизация 2.0: Что может стать причиной новой волны массового набора в армию

Замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов уверяет: никакой мобилизации не планируется, идёт «плановый набор контрактников».

Но заявление прозвучало не случайно — СМИ обсуждают возможную новую волну мобилизации численностью до миллиона человек.

Инициатор — Апти Алаутдинов, командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

«Миллион штыков» — зачем?

Алаутдинов в интервью RTVI заявил:

Если бы мы мобилизовали миллион человек, наши враги потеряли бы желание воевать. Европа бы сразу «села на хвост».

По его словам, это не приказ, а мнение, но занимаемая им должность делает высказывание более чем символичным.

Добровольцы пока есть. Но надолго ли?

Пока число контрактников не падает — этому способствует:

Увеличение выплат (в некоторых регионах — до 1 млн рублей и более)

Списание долгов (до 10 млн рублей)

Программа военной ипотеки

Льготы детям военнослужащих

Но и этот ресурс не бесконечен. Усталость, истощение контингента, ограниченные возможности ротации — всё это может в любой момент изменить картину.

Поворотный момент — провал мирных переговоров

Ставка на возможный мир от администрации Трампа не оправдалась. Переговоры в Лондоне сорвались, Вашингтон не смог надавить на Киев. Зеленский, по мнению наблюдателей, торпедирует диалог, рассчитывая на поддержку Европы и возможное возвращение американской помощи.

Вывод: СВО может затянуться на годы. И тогда одной системой контрактников не обойтись.

Если не стагнация — то эскалация

Шаг за шагом проявляется новая фаза противостояния с НАТО:

ЕС формирует единые силы быстрого реагирования

Учения отрабатывают переброску до 800 тыс. солдат к границам РФ

Евросоюз наращивает военный бюджет — 800 млрд евро

«Чтобы сдержать такой контингент, России нужен миллион солдат», — заявляют военные источники.

700–800 тысяч «прошли срочку» — кого могут призвать

По данным экспертов, в резерве сейчас:

До 800 тысяч прошедших срочную служб

Каждый год — ещё 300 тысяч новобранцев

Возраст, физподготовка и обученность делают их «идеальным контингентом»

И если начнётся новый виток конфликта, этот ресурс может быть мобилизован.

Вывод: мобилизация пока под вопросом, но уже в повестке

Официально — «мобилизации нет»

Фактически — к ней могут быть готовы

Поводов может быть два:

Истощение ресурса контрактников и добровольцев

Резкое обострение конфликта с Западом

Если переговоры окончательно зайдут в тупик, а НАТО начнёт развертывание сил — решение о мобилизации может стать неизбежным, сообщает svpressa.