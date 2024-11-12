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Магазинную колбасу больше не покупаю: простейший рецепт, даже духовка не нужна

Все больше россиян начинают задаваться вопросом...

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Все больше россиян начинают задаваться вопросом о качестве продуктов, и колбаса – не исключение. Если хочется чего-то полезного и вкусного, сделать домашнюю колбасу своими руками – отличное решение.

Этот рецепт настолько прост, что не требует даже духовки: достаточно обычной кастрюли. Такой вариант особенно подходит для тех, кто предпочитает знать, из чего сделан их продукт, и ценит возможность использовать качественные и свежие ингредиенты.

Почему стоит отказаться от магазинной колбасы

Состав многих колбас, которые продаются в магазинах, может отпугнуть: часто в них добавляют консерванты, усилители вкуса, стабилизаторы, а мясо заменяют на соевый белок или крахмал. Приготовив колбасу дома, можно контролировать ингредиенты и исключить все ненужное, оставив только натуральные продукты.

Домашняя колбаса без духовки: рецепт

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе или индейки
  • 150 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. крахмала
  • Соль и специи по вкусу (подойдут черный перец, чеснок, мускатный орех)
  • Пищевой пакет или пленка для упаковки

Приготовление:

  1. Подготовьте мясо. Измельчите куриное филе или индейку в блендере до состояния фарша. Если хотите, чтобы текстура была более однородной, можно прокрутить мясо дважды.
  2. Смешайте ингредиенты. Добавьте яйцо, крахмал и специи к фаршу, тщательно перемешайте. Затем добавьте размягченное сливочное масло и еще раз перемешайте до однородности.
  3. Формируем колбасу. Выложите фарш на пищевую пленку или пакет, сформируйте из него цилиндр и плотно заверните, придавая форму колбасы. Следите, чтобы пакет был герметично закрыт и не пропускал воду.
  4. Варка. Положите колбасу в кастрюлю с кипящей водой и варите на среднем огне около 40-50 минут. После варки достаньте колбасу и оставьте ее остывать при комнатной температуре.
  5. Охлаждение. Когда колбаса полностью остынет, поместите ее в холодильник на несколько часов для застывания. После этого она готова к употреблению.

Преимущества домашней колбасы

Такой продукт можно спокойно предлагать даже детям: он не содержит вредных добавок, как многие магазинные аналоги. Домашнюю колбасу можно готовить с разными вкусами, добавляя в фарш зелень, специи или даже кусочки сыра. Еще одно преимущество – возможность готовить колбасу из любого вида мяса, будь то курица, индейка или даже говядина.

Советы по хранению

Храните готовую колбасу в холодильнике не более трех-пяти дней, так как продукт не содержит консервантов и остается свежим недолго. Однако вкус домашней колбасы настолько хорош, что она обычно съедается за пару дней!

Теперь, когда у вас есть такой простой и быстрый рецепт, вопрос, стоит ли покупать магазинную колбасу, отпадает сам собой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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