«Лето на паузе»: синоптик Вильфанд рассказал, когда отступит жара - новый прогноз погоды

После продолжительной жары в столичном регионе наступит долгожданное облегчение. Уже в ближайшие сутки москвичей ждёт необычно резкое похолодание, которое принесёт комфортные ночи и прохладные дни.

Арктический воздух меняет погоду

Как сообщил Роман Вильфанд, главный научный сотрудник Гидрометцентра России, причиной резкого спада температур стало вторжение арктических воздушных масс. Такие процессы обычно свойственны весне или осени, поэтому подобное июньское похолодание считается метеоаномалией.

«Ночью температура опустится до +10…+15°C, а дневные значения не превысят +23°C. Это заметное отклонение от климатической нормы», — отметил специалист.

Подробный прогноз на неделю в Москве:

10–11 июня: Днём — до +23°C, ночью — +12…+15°C

12–14 июня: Температура останется ниже нормы на 1–2 градуса

15 июня: Начнётся постепенное потепление

Полноценное лето, по расчётам синоптиков, вернётся только к выходным. До этого времени москвичи смогут наслаждаться освежающей прохладой без знойной духоты и жары.

Похолодание придёт и во Владимирскую область

Похожий сценарий ожидает Владимирскую область. Если в понедельник воздух прогревался до +30…+31°C, то уже во вторник дневная температура резко упадёт до +20°C. По предварительным данным, такой режим может сохраниться до конца месяца, с дневными максимумами не выше +22°C.

Что это значит для жителей

Такая непривычная для июня погода — отличный шанс выспаться ночью, погулять днём без жары и проветрить квартиры. Однако метеочувствительным людям стоит быть внимательнее: резкие температурные перепады могут повлиять на самочувствие.