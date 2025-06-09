Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Лето на паузе»: синоптик Вильфанд рассказал, когда отступит жара - новый прогноз погоды

После продолжительной жары в столичном регионе ...

stihi.ru

Подписаться на Дзен.канал

После продолжительной жары в столичном регионе наступит долгожданное облегчение. Уже в ближайшие сутки москвичей ждёт необычно резкое похолодание, которое принесёт комфортные ночи и прохладные дни.

Арктический воздух меняет погоду

Как сообщил Роман Вильфанд, главный научный сотрудник Гидрометцентра России, причиной резкого спада температур стало вторжение арктических воздушных масс. Такие процессы обычно свойственны весне или осени, поэтому подобное июньское похолодание считается метеоаномалией.

«Ночью температура опустится до +10…+15°C, а дневные значения не превысят +23°C. Это заметное отклонение от климатической нормы», — отметил специалист.

Подробный прогноз на неделю в Москве:

10–11 июня: Днём — до +23°C, ночью — +12…+15°C

12–14 июня: Температура останется ниже нормы на 1–2 градуса

15 июня: Начнётся постепенное потепление

Полноценное лето, по расчётам синоптиков, вернётся только к выходным. До этого времени москвичи смогут наслаждаться освежающей прохладой без знойной духоты и жары.

Похолодание придёт и во Владимирскую область

Похожий сценарий ожидает Владимирскую область. Если в понедельник воздух прогревался до +30…+31°C, то уже во вторник дневная температура резко упадёт до +20°C. По предварительным данным, такой режим может сохраниться до конца месяца, с дневными максимумами не выше +22°C.

Что это значит для жителей

Такая непривычная для июня погода — отличный шанс выспаться ночью, погулять днём без жары и проветрить квартиры. Однако метеочувствительным людям стоит быть внимательнее: резкие температурные перепады могут повлиять на самочувствие.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

У берегов Аляски сняли на камеру загадочный золотой шар

Не у нас

7 часов назад

Батюшка рассказал, почему в церквях не пускают женщин в брюках

уничтожение борщевика препарата

Новости Казани

4 часа назад

В микрорайоне Юдино люди заметили чёрный дым

Интересное в Казани

4 дня назад

Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan разоблачает «здоровую» еду

услуги обзвон в Москве

Не у нас

день назад

141 случай сифилиса у мигрантов выявили в Тульской области в 2024 году

Не у нас

21 час назад

Пророчество Серафима Саровского уже началось: что он говорил о России

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 9 июня стартует фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на Завойского мужчина упал с 4 этажа на дворника
Лонгриды
3 дня назад

Шестидневка: На пользу или во вред? Как учебная неделя влияет на здоровье школьников РТ

Тема шестидневной формы обучения в российских ш...

Новости Казани

14 минут назад

В Казани студент упал из окна высотки на Глушко и погиб

Новости Татарстана

49 минут назад

Грозы с градом накроют Татарстан 10 июня

Новости Казани

2 часа назад

Парень чуть не попал под поезд на «Суконной Слободе»

Новости Татарстана

3 часа назад

Бастрыкин снова обратил внимание на нарушение прав жителей в татарстанском селе
Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати
Новости Татарстана
3 часа назад

Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати

Новости Казани

3 часа назад

Пожар на Революционной в Юдино ликвидирован

Новости Казани

3 часа назад

Рейсы между Казанью и Тегераном стартуют уже с 7 июля

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 12 июня выступят «Отпетые мошенники» и «Марсель»
Почему фундамент треснет через год? Разбираем г...
Интересное в Казани
5 дней назад

Почему фундамент треснет через год? Разбираем главные ошибки казанцев при выборе сыпучих материалов