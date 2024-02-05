Королевский пирог без муки и духовки: потребуется всего пара продуктов

Это аппетитное блюдо, которое приготовлено с использованием простых и доступных ингредиентов. Пирог с картошкой и творогом обладает богатым вкусом и вариативностью начинки делает его подходящим для разных вкусовых предпочтений. Вот ваш персональный рецепт для создания великолепного пирога, которым поделились в sevastopolmedia.

Ингредиенты:

4 яйца

600 граммов картошки

Половину чайной ложки паприки

Половину чайной ложки соли

Половину чайной ложки орегано

300 граммов творога

Один зубчик чеснока

Пучок укропа

Пучок петрушки

Этапы приготовления:

Отварите и натрите картошку на крупной терке.

В большой миске разбейте 4 яйца, добавьте соль, паприку и орегано, хорошо перемешайте.

Подготовьте начинку из творога: добавьте соль, перец, прессованный чеснок, мелко нарезанную зелень, затем добавьте к творогу и хорошо перемешайте.

Смажьте сковороду сливочным маслом и выложите половину картошки внизу.

Добавьте творожную начинку и закройте оставшейся картошкой.

Запекайте пирог под крышкой на среднем огне.

Переверните пирог, как только он начнет отходить от дна, и готовьте с другой стороны.

Наслаждайтесь этим восхитительным пирогом, который обязательно покорит ваши вкусовые рецепторы. Приятного аппетита!