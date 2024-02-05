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Королевский пирог без муки и духовки: потребуется всего пара продуктов

Королевский пирог без муки и духовки: потребуется всего пара продуктов

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Это аппетитное блюдо, которое приготовлено с использованием простых и доступных ингредиентов. Пирог с картошкой и творогом обладает богатым вкусом и вариативностью начинки делает его подходящим для разных вкусовых предпочтений. Вот ваш персональный рецепт для создания великолепного пирога, которым поделились в sevastopolmedia.

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 600 граммов картошки
  • Половину чайной ложки паприки
  • Половину чайной ложки соли
  • Половину чайной ложки орегано
  • 300 граммов творога
  • Один зубчик чеснока
  • Пучок укропа
  • Пучок петрушки

Этапы приготовления:

  • Отварите и натрите картошку на крупной терке.
  • В большой миске разбейте 4 яйца, добавьте соль, паприку и орегано, хорошо перемешайте.
  • Подготовьте начинку из творога: добавьте соль, перец, прессованный чеснок, мелко нарезанную зелень, затем добавьте к творогу и хорошо перемешайте.
  • Смажьте сковороду сливочным маслом и выложите половину картошки внизу.
  • Добавьте творожную начинку и закройте оставшейся картошкой.
  • Запекайте пирог под крышкой на среднем огне.
  • Переверните пирог, как только он начнет отходить от дна, и готовьте с другой стороны.

Наслаждайтесь этим восхитительным пирогом, который обязательно покорит ваши вкусовые рецепторы. Приятного аппетита!

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