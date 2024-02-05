Королевский пирог без муки и духовки: потребуется всего пара продуктов
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Это аппетитное блюдо, которое приготовлено с использованием простых и доступных ингредиентов. Пирог с картошкой и творогом обладает богатым вкусом и вариативностью начинки делает его подходящим для разных вкусовых предпочтений. Вот ваш персональный рецепт для создания великолепного пирога, которым поделились в sevastopolmedia.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 600 граммов картошки
- Половину чайной ложки паприки
- Половину чайной ложки соли
- Половину чайной ложки орегано
- 300 граммов творога
- Один зубчик чеснока
- Пучок укропа
- Пучок петрушки
Этапы приготовления:
- Отварите и натрите картошку на крупной терке.
- В большой миске разбейте 4 яйца, добавьте соль, паприку и орегано, хорошо перемешайте.
- Подготовьте начинку из творога: добавьте соль, перец, прессованный чеснок, мелко нарезанную зелень, затем добавьте к творогу и хорошо перемешайте.
- Смажьте сковороду сливочным маслом и выложите половину картошки внизу.
- Добавьте творожную начинку и закройте оставшейся картошкой.
- Запекайте пирог под крышкой на среднем огне.
- Переверните пирог, как только он начнет отходить от дна, и готовьте с другой стороны.
Наслаждайтесь этим восхитительным пирогом, который обязательно покорит ваши вкусовые рецепторы. Приятного аппетита!