Консервированная тушка куры в банке: идеальный рецепт от шеф-повара

В поисках оригинального и практичного способа сохранения курятины на длительное время многие обращают внимание на консервирование. Шеф-повар Александр Петров делится своим уникальным рецептом консервированной тушки куры, который не только сохранит вкус мяса, но и обеспечит его безопасное хранение.

Ингредиенты и подготовка

Для начала потребуется целая тушка курицы весом около 1,5 кг. Важно, чтобы курица была свежей и хорошо промытой. Помимо мяса, понадобятся следующие ингредиенты для маринада и заправки:

Лук — 2 средние головки;

Чеснок — 4 зубчика;

Лавровый лист — 3 штуки;

Черный перец горошком — 10 штук;

Соль — 3 столовые ложки;

Сахар — 1 столовая ложка;

Уксус 9% — 50 мл.

Процесс консервирования

Замариновать курицу. Натереть курицу солью и черным перцем изнутри и снаружи. Оставить в холодильнике на несколько часов. Подготовка банок. Стерилизовать банки и крышки. Это обеспечит безопасность и долговечность консервации. Укладка. На дно каждой банки положить лавровый лист, чеснок, лук, нарезанный кольцами. Затем аккуратно уложить курицу. Если тушка большая, её можно разделить на части. Заливка. В каждую банку добавить сахар, оставшуюся соль и залить кипяченой водой так, чтобы она покрыла мясо. Добавление уксуса. Добавить уксус перед закатыванием. Консервация. Закатать банки и поставить на стерилизацию в кастрюлю с водой. Варить после закипания 1 час.

Хранение и подача

Консервированная курица может храниться в прохладном темном месте до года. Перед подачей рекомендуется разогреть содержимое банки на сковороде или в микроволновке. Это блюдо отлично сочетается с любыми гарнирами или может использоваться как готовый компонент для салатов и закусок.

Шеф-повар Александр Петров утверждает, что благодаря этому методу курица сохраняет свою сочность, аромат и питательные свойства. Это идеальный способ для тех, кто ценит качество и практичность в приготовлении пищи.