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Клиентам «Открытия» стали доступны все розничные продукты ВТБ

Клиентам «Открытия» стала доступна вся линейка продуктов ВТБ. Теперь они могут открыть ВТБ-вклад в рублях или китайских юанях, накопительный ВТБ-счет в рублях, получать кешбэк рублями до 25% в выбранных категориях

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Клиентам «Открытия» стала доступна вся линейка продуктов ВТБ. Теперь они могут открыть ВТБ-вклад в рублях или китайских юанях, накопительный ВТБ-счет в рублях, получать кешбэк рублями до 25% в выбранных категориях, а также оформить кредит наличными по сниженной ставке и рефинансировать задолженность по программам ВТБ.

«Интеграция бизнеса двух банков с июня перешла в максимально активную стадию. Ранее розничные клиенты «Открытия» выбирали только продукты своего банка. С начала года мы дополнили предложения коллег кредитными и дебетовыми картами, ипотекой, автокредитами и рядом сберегательных продуктов ВТБ. Сегодня мы полностью перевели всю линейку «Открытия» на свои предложения и предлагаем клиентам не только быстрый онлайн-переход в ВТБ на выгодных условиях, но и возможность сразу воспользоваться новыми продуктами, которых ранее не было в розничной линейке «Открытия», – прокомментировал Василий Палаткин, старший вице-президент, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания ВТБ.

Открыть ВТБ-вклад на срок от 3 месяцев до 3 лет можно в офисах «Открытия», в ВТБ Онлайн и банкоматах. Минимальная сумма депозита от 10 тысяч рублей и 1 тысячи китайских юаней в ВТБ Онлайн. Клиент может по своему усмотрению выбрать опции пополнения, снятия, а также схему выплаты процентов – ежемесячно на текущий счет, ежемесячно с капитализацией или в конце срока.

По дебетовым картам ВТБ клиенты «Открытия» могут получить кешбэк рублями до 25% в категориях, которые они выбирают сами. Особые условия доступны вкладчикам банка, зарплатным клиентам и получателям пенсий. Кешбэк возвращается и за транзакции по дополнительным картам. Увидеть прогноз начислений за каждую покупку и по итогам месяца можно в ВТБ Онлайн.

В банке «Открытие» также можно оформить кредит наличными от ВТБ по сниженной ставке с кешбэком до 25 тысяч рублей. Для этого необходимо оформить кредит до 29 ноября 2024 года на сумму от 400 тысяч рублей и сроком от 50 месяцев с услугой «Ваша низкая ставка». Повышенный кешбэк 10% будет начислен за покупки по карте ВТБ в течение месяца после получения кредита в категориях «Аптеки», «Кафе и рестораны», «Супермаркеты» на сумму от 40 тысяч рублей.

С начала 2024 года в сети «Открытия» начали оформлять кредитные и дебетовые карты ВТБ, ипотеку, автокредиты и ряд сберегательных продуктов. Клиенты «Открытия» с активным премиальным статусом получают бесплатное годовое обслуживание и пакет ВТБ Привилегия. В мае банк ВТБ запустил онлайн-переход на специальных условиях для всех розничных клиентов «Открытия», который продлится до конца 2024 года. Перевыпускать уже существующие дебетовые и зарплатные карты для этого не потребуется.

В рамках Стратегии развития до конца 2026 года ВТБ планирует увеличить сеть отделений на 40%: за три года количество точек достигнет 1,8 тысяч, офисы ВТБ будут открыты во всех регионах страны, в том числе в небольших населенных пунктах с населением от 50 тысяч человек. Развитие офисной сети и курьерского канала повысит для россиян доступность обслуживания в ВТБ в 2 раза и расширит потенциальный охват финансовыми услугами банка до 100 млн жителей России.

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