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Категоричный запрет на управление авто: с 2025 года в России ужесточат правила

Министерство здравоохранения России подготовило...

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Министерство здравоохранения Российской Федерации готовит введение обновлений в список медицинских противопоказаний для водителей, с целью улучшения безопасности на дорогах. Внесённые изменения будут касаться условий, при которых граждане смогут или не смогут управлять транспортом.

Основные изменения в перечне заболеваний

В новом проекте предполагается сокращение перечня психических расстройств, которые являются противопоказаниями для вождения. Это касается органических психических расстройств, шизофрении, аффективных и невротических расстройств, а также проблем, связанных с употреблением психоактивных веществ и эпилепсией. Некоторые виды деменции и неуточнённые диагнозы исключаются из этого списка.

Актуализированные требования к зрению

Изменённые правила дают более чёткие критерии по зрению для водителей. Ограничения касаются тех, у кого острота зрения ниже установленных норм, даже при наличии коррекции. Также вводятся запреты для водителей с односторонней слепотой или серьёзными нарушениями восприятия цветов.

Физические ограничения

Перечень пополнился ограничениями для граждан с деформациями конечностей, аномалиями телосложения или последствиями заболеваний центральной нервной системы. Эти меры необходимы для снижения рисков при вождении

Дополнительные ограничения для специфических транспортных средств

Также будут введены новые ограничения для управления транспортом особых категорий, с учётом повышенных требований к безопасности при вождении некоторых видов транспортных средств.

Сроки внедрения изменений

Планируется, что новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года после одобрения правительством. Актуализация медицинских критериев для водителей будет опираться на современные медицинские знания и технологии, а также стремление повысить безопасность дорожного движения.

Эти меры помогут сделать дороги более безопасными и обеспечат прозрачное и справедливое применение медицинских ограничений к автолюбителям.

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