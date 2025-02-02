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Каким будет лето 2025 после невероятно теплой зимы: эксперты ответили, к чему готовиться садоводам

По мере того как мы приближаемся к лету 2025 го...

kaz.nur.kz

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По мере того как мы приближаемся к лету 2025 года, садоводы и агрономы анализируют последствия аномально теплой зимы, чтобы понять, как она повлияет на урожайность и садоводческие практики. Эксперты предостерегают: готовьтесь к неожиданностям и будьте гибкими в своих методах.

Изменение климатических условий

Теплая зима, которую испытали многие регионы, привела к раннему пробуждению растений. "Многие культуры вступили в вегетационный период раньше обычного, что потенциально увеличивает риск поражения весенними заморозками," говорит Анна Иванова, агроном высшей категории. Если весна принесет нестабильную погоду, растения, уже ослабленные недостатком холодного периода, могут серьезно пострадать.

Вредители и болезни

С теплой зимой связан и рост численности вредителей, которые обычно уменьшаются в численности за счет зимних холодов. "Садоводам следует ожидать повышенной активности насекомых-вредителей уже в начале летнего сезона," предупреждает Иванова. Эксперты советуют уделить особое внимание защите своих культур и не пренебрегать профилактическими обработками.

Ирригация и увлажнение

Особенности погоды могут вызвать и изменения в водном балансе почв. "Необходимо будет тщательно контролировать уровень увлажненности почвы, так как нормальные графики полива могут не подходить," отмечает эксперт по ирригационным системам Михаил Корж. Возможна потребность в дополнительном поливе, особенно если лето выдастся засушливым после мягкой зимы.

Подбор сортов

Аномальные погодные условия требуют пересмотра подходов к выбору сортов растений. "Выбирайте сорта, устойчивые к абиотическому стрессу," советует биолог Лариса Громыко. Сорта, способные выдерживать колебания температуры и устойчивые к болезням, помогут минимизировать риски и обеспечить урожайность даже в непростых условиях.

Взгляд в будущее

Подводя итог, эксперты едины: лето 2025 года потребует от садоводов особенной внимательности и готовности к переменам. Внедрение адаптивных агротехнических методов и постоянное наблюдение за состоянием культур станут ключом к успешному садоводству в изменяющемся климате. Наступающий сезон обещает быть вызовом, но и возможностью для внедрения новых технологий и методик в садоводстве.

Эти рекомендации помогут садоводам не только адаптироваться к предстоящим условиям, но и возможно даже извлечь выгоду из предстоящего сезона, вопреки всем его сложностям.

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