Как две капли воды: дочь Тома Круза появилась на публике с матерью

Не так часто можно увидеть вместе 45-летнюю актрису Кэти Холмс и ее дочь Сури, но недавно уличные фотографы застали их во время прогулки по улицам Нью-Йорка. Семейный день выдался особенным, ведь Сури, ныне студентка колледжа, редко бывает в городе.

Кэти и Сури, по всей видимости, отправились на шопинг. Актриса предпочла нарядиться в свое любимое пальто от The Frankie Shop и кеды Pony M, подчеркивая свой расслабленный, но стильный городской образ. Сури, которая недавно начала свое обучение в колледже в Пенсильвании, воспользовалась возможностью провести время с мамой, чего теперь случается нечасто из-за ее обучения и переезда из Нью-Йорка.

Кэти Холмс, известная своими ролями в кино и на телевидении, постепенно возвращается к активной карьере и участию в светских мероприятиях после небольшого перерыва, связанного с воспитанием дочери. Ее появления на публике всегда привлекают внимание поклонников и прессы.

Том Круз, бывший муж Кэти и отец Сури, хоть и не поддерживает с ней связь после их развода в 2012 году, все же оказывает поддержку через алименты, которые он обязан выплачивать до ее совершеннолетия. Согласно отчетам, Круз выплатил $400 тысяч ежегодно на содержание Сури и обязался оплатить ее образование, пишет lady.mail.ru.

Встреча Кэти и Сури в Нью-Йорке — это не просто повод для папарацци сделать красивые снимки, это напоминание о том, как важны семейные связи на фоне всех профессиональных достижений и жизненных перемен. Для поклонников Кэти Холмс и кинематографа в целом, это также знак того, что актриса вновь готова радовать их своим творчеством на большом экране.