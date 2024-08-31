Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Кабачковая аджика: удивительный рецепт хозяйкам на заметку

В преддверии холодных месяцев многие задумывают...

YouTube

Подписаться в Telegram

В преддверии холодных месяцев многие задумываются о заготовках, которые помогут внести разнообразие и пикантность в зимнее меню. Одним из таких необычных, но в то же время традиционных блюд является аджика из кабачков, рецепт которой стал настоящим открытием для гурманов.

Эта аджика — настоящий кулинарный шедевр, который готовится из доступных, но удивительно сочетающихся ингредиентов. Килограмм кабачков, 600 грамм помидоров, 500 грамм сладкого перца, по 200 грамм лука и моркови, 100 грамм чеснока, а также 100 грамм острого и столь же много обычного перца — вот основа этого яркого соуса.

Процесс приготовления начинается с того, что все овощи измельчаются при помощи мясорубки, что позволяет добиться идеальной консистенции для аджики. Затем овощная смесь отправляется на плиту, где она варится в течение 15 минут с добавлением растительного масла. После первого этапа варки добавляются болгарский перец, лук, томатная паста, сахар, соль и приправы, и варка продолжается еще 15 минут.

Финальный аккорд в этом кулинарном произведении — добавление острого перца и чеснока, а также немного уксуса, чтобы аджика приобрела свой неповторимый вкус. После того как все компоненты проварены еще 15 минут, готовая аджика раскладывается по стерилизованным банкам.

Особенность этой аджики не только в ее вкусе, но и в том, что она способна удивить даже самых искушенных гурманов. Съеденная банка "за раз" и неизменные просьбы гостей "добавки" свидетельствуют о том, что это блюдо станет звездой любого стола.

Таким образом, кабачковая аджика — это не просто способ сохранения урожая на зиму, но и возможность удивить и порадовать своих близких необычным и изысканным вкусом. Это блюдо подтверждает, что даже простые, на первый взгляд, продукты могут трансформироваться в настоящие кулинарные шедевры.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ожидается похолодание в сентябре

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

«Депрессия обойдет стороной»: чем заняться этой осенью в Казани

борщевик на участке

Новости Татарстана

20 часов назад

Такого не было с 1881 года: синоптики ввели в ступор россиян резким изменением прогноза погоды

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Маленький гений: как правильно подойти к развитию современного ребенка

хамам под ключ цена в Москве

Лонгриды

17 часов назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: как Казань отметила День города

Новости Казани

17 часов назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

Казанцам пообещали открыть парк аттракционов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сошел с рельсов вагон поезда

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане снова подорожал бензин
Лонгриды
2 дня назад

«Это картина о людях»: в Казани презентовали сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В Казани прошёл фестиваль «Лето PREMIER».

Новости Казани

час назад

Казанского подростка спас кондиционер во время пожара

Новости Татарстана

час назад

Более 77% предприятий в Татарстане закончило полугодие с прибылью

Новости Татарстана

час назад

В первый осенний день в Татарстане ожидается +23 градуса тепла

Новости Казани

час назад

В казанские школы пойдут 20 тысяч первоклассников
В Татарстане снизились цены на помидоры
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане снизились цены на помидоры

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане выполнили 83% плана по вводу жилья

Новости Татарстана

22 часа назад

На трассе М12 появилась новая зона для водителей и пассажиров

Новости Казани

день назад

В Казани заработала оплата по биометрии
ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-град...
Интересное в Казани
4 дня назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани
Казанский самолет стал жертвой лазерного воздей...
Новости Татарстана
6 дней назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия