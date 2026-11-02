Новости Казани

Сайт «Транспортной карты» в Казани лег из-за сбоя хостинга Beget

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Из-за сбоя хостинга Beget в Казани перестал раб...

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Пассажиры казанского транспорта столкнулись с недоступностью сайта «Транспортной карты». Причиной стал масштабный сбой у хостинг-провайдера Beget, на инфраструктуре которого работает ресурс. О проблеме сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

В предприятии оперативно отреагировали на ситуацию и предложили пассажирам альтернативный способ решения финансовых вопросов. Погасить задолженность по оплате проезда банковской картой можно по прямой ссылке, которую опубликовали в официальном сообщении.

В «Метроэлектротрансе» напомнили, что в Казани оплата проезда работает в офлайн-режиме с отложенным формированием банковских транзакций. Это значит, что пассажир получает билет сразу, а списание средств происходит позже. В связи с этим горожан попросили зайти в личный кабинет и погасить задолженность за ранее совершенные поездки.

Сам Beget подтвердил «крупный инцидент» в своей работе. В компании отметили, что проблема носит комплексный характер, а инженеры вручную настраивают инфраструктуру в дата-центрах. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы восстановить доступ к тысячам сайтов, пострадавших от аварии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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