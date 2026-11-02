Новости Татарстана

Водные объекты Татарстана получат дополнительные 200 млн рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Финансирование программ по защите и восстановле...

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Финансирование программ по защите и восстановлению водоемов в Татарстане выросло до 500 миллионов рублей. Решение принял раис республики, о чем сообщила пресс-служба Минфина РТ.

Раньше на эти цели ежегодно выделяли около 300 миллионов рублей. Средства шли на защиту населения и инфраструктуры от весеннего половодья, расчистку и экологическую реабилитацию водных объектов.

В бюджете 2026 года заложено распределение средств: 335,4 миллиона рублей направят на расчистку и спрямление русел рек, 86,6 миллиона — на восстановление и экологическую реабилитацию водоемов, еще 78 миллионов — на капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

Аналогичное финансирование в размере 500 миллионов рублей предусмотрено и в проекте бюджета на 2027 год, который Госсовет Татарстана принял в первом чтении.

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