В Татарстане стартовала неделя профилактики рака лёгких

В Татарстане с 2 по 8 ноября проходит Неделя профилактики рака лёгких. Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а специалисты Минздрава РТ поделились рекомендациями, как снизить риски развития заболевания.

Как сообщает «Татар-информ», курение провоцирует болезнь в 95% случаев и остается главной угрозой. В группе риска также люди, контактирующие с вредными веществами: радоном, асбестом, мышьяком, ураном, никелем и дизельными выхлопами. Повышенная вероятность заболевания отмечается у тех, кто перенес туберкулез или имеет рубцовые изменения в легких.

Чтобы снизить риски, врачи советуют отказаться от курения, регулярно проходить обследования и вести здоровый образ жизни. На производстве важно использовать средства защиты.

На ранних стадиях рак легких часто протекает без выраженных симптомов. Обращаться к специалистам стоит, если кашель не проходит более трех недель, появляются затрудненное дыхание или одышка, кровохарканье, потеря веса и слабость, а также длительное, но не сильное повышение температуры.