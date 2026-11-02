Наука

В Татарстане стартовала неделя профилактики рака лёгких

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане с 2 по 8 ноября проходит неделя пр...

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В Татарстане с 2 по 8 ноября проходит Неделя профилактики рака лёгких. Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а специалисты Минздрава РТ поделились рекомендациями, как снизить риски развития заболевания.

Как сообщает «Татар-информ», курение провоцирует болезнь в 95% случаев и остается главной угрозой. В группе риска также люди, контактирующие с вредными веществами: радоном, асбестом, мышьяком, ураном, никелем и дизельными выхлопами. Повышенная вероятность заболевания отмечается у тех, кто перенес туберкулез или имеет рубцовые изменения в легких.

Чтобы снизить риски, врачи советуют отказаться от курения, регулярно проходить обследования и вести здоровый образ жизни. На производстве важно использовать средства защиты.

На ранних стадиях рак легких часто протекает без выраженных симптомов. Обращаться к специалистам стоит, если кашель не проходит более трех недель, появляются затрудненное дыхание или одышка, кровохарканье, потеря веса и слабость, а также длительное, но не сильное повышение температуры.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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